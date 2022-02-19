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Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному і не станеться у найближчому майбутньому - Шольц

Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному і не станеться у найближчому майбутньому - Шольц

Київ • УНН

 • 26619 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. На тлі військової загрози, питання вступу України в НАТО не стоїть на порядку денному, а в найближчому майбутньому розширення Альянсу на схід за рахунок вступу України в НАТО не трапиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції безпеки в Мюнхені, пише УНН.

Цитата

"Проблема полягає в тому, що членство України в НАТО не стоїть на порядку, не трапиться в осяжному майбутньому", - заявив Шольц.

Деталі

Він зазначив, що рішення на користь гарантованого приєднання України до НАТО не було.

Шольц також закликав до діалогу з РФ для врегулювання відносин. Він заявив, що Захід готовий вести переговори з Росією з питань безпеки. Для цього потрібно використовувати всі дипломатичні канали.

Додамо

17 лютого представники Альянсу на зустрічі з Міністром оборони України Олексієм Рєзніковим підкреслили послідовну і стійку політику відкритих дверей НАТО, висловили підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, підкреслили необхідність забезпечення політичної і практичної підтримки.

Тим часом, Україна, Велика Британія і Республіка Польща домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю.

Міністри підкреслили, що кожна європейська держава вільно вибирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу.

НАТО в черговий раз закликає Російську Федерацію відвести свої війська від українських кордонів. Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на конференції з безпеки в Мюнхені, це стане першим важливим кроком для того, щоб знайти вирішення конфлікту.

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