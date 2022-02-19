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Еще не поздно: НАТО вновь призывает РФ отвести войска от границ Украины

Еще не поздно: НАТО вновь призывает РФ отвести войска от границ Украины

Киев • УНН

 • 31750 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. НАТО в очередной раз призывает Российскую Федерацию отвести свои войска от украинских границ. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, это станет первым важным шагом для того, чтобы найти решение конфликта, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Еще не поздно для Российской Федерации изменить этот курс. Еще не поздно отступить. Еще не поздно прекратить подготовку к войне. Еще не поздно начать нарабатывать мирное решение. НАТО готово участвовать в существенном расширенном диалоге с Москвой. Мы готовы прилагать усилия для того, чтобы обеспечить надлежащую безопасность для всех стран Европы, и для России тоже”, - заявил Столтенберг.

Детали

Он подчеркнул, что НАТО сделало письменные предложения и направило их в Москву с целью сократить риски и поднять уровень прозрачности военной деятельности, а также приобщиться к сотрудничеству по контролю над вооружением.

"В частности, это касается ракетного вооружения и ядерного вооружения. Это очень значительная комплексная повестка дня. Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык. Мы пригласили союзников по НАТО, пригласили Россию заседать в рамках Совета НАТО-Россия. Мы пригласили также министра иностранных дел России, господина Сергея Лаврова к диалогу”, - заметил Столтенберг.

Он добавил, что сейчас очень сложно строить отношения между НАТО и Россией, но это необходимо для того, чтобы договориться. Москва пытается ограничить право НАТО на коллективную оборону. И это касается также помощи тем странам, которые присоединились к НАТО после падения Берлинской стены.

“Мы хотим сказать всем, кто к нам присоединился, что мы являемся союзниками, и мы будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы защитить друг друга. Москва также пытается запретить некоторым странам выбирать для себя путь развития. Это касается Украины, это касается других стран, таких как Финляндия, Швеция. И сейчас мы видим, как Россия пытается остановить НАТО от принятия новых членов. То есть, они пытаются их определенным образом контролировать - свободные народы, свободные страны”, - добавляет Столтенберг.

Генсек НАТО также отмечает важность трансатлантических отношений для обеспечения европейской безопасности. Поскольку уроки холодной войны показывают, что без сильной трансатлантической поддержки достичь мира будет трудно.

“Европа, США будут и впредь обеспечивать поддержание мира и защиту демократического образа жизни, как мы это уже делали более 70 лет. НАТО - это оборонный Альянс. Мы не собираемся атаковать ни РФ, ни кого-то другого. Но мы будем прилагать все необходимые усилия для того, чтобы защищать своих членов - членов Альянса. Именно поэтому мы усиливаем наше присутствие, и мы также стараемся защищать друг друга в соответствии с обязательствами, которые были приняты в свое время. Если Кремль хочет видеть меньше сил НАТО на своих границах, то на самом деле они этого не добьются. Они увидят, что наш Альянс становится более мощным”, - резюмировал он.

Добавим

15 и 16 февраля февраля Министерство обороны России сообщило об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма после завершения учений. Администрация Байдена и ее союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.

18 февраля в Минобороны РФ сообщили об очередном отводе сил: что десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 во время учений передислоцировались с аэродромов оккупированного Крыма на запасные, расположенные в регионах России и об отводе танков.

В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют почти все военные округа, флоты и ВДВ. С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные российско-белорусские маневры "Союзная решимость-2022".

Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания российско-белорусских учений все военные покинут территорию Беларуси.

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