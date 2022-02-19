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Ще не пізно: НАТО знову закликає РФ відвести війська від кордонів України

Ще не пізно: НАТО знову закликає РФ відвести війська від кордонів України

Київ • УНН

 • 31759 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. НАТО вчергове закликає Російську Федерацію відвести свої війська від українських кордонів. Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на конференції з безпеки у Мюнхені, це стане найпершим важливим кроком для того, щоб знайти рішення врегулювання конфлікту, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ще не пізно для Російської Федерації змінити цей курс. Ще не пізно відступити. Ще не пізно припинити підготовку до війни. Ще не пізно почати напрацьовувати мирне рішення. НАТО готове брати участь у суттєвому розширеному діалозі з Москвою. Ми готові докладати зусилля для того, щоб забезпечити належну безпеку для всіх країн Європи, і для Росії також”, - заявив Столтенберг.

Деталі

Він наголосив, що НАТО зробило письмові пропозиції та надіслало їх у Москву з метою скоротити ризики та підняти рівень прозорості військової діяльності, а також долучитися до співпраці по контролю над озброєнням.

“Зокрема, це стосується ракетного озброєння і ядерного озброєння. Це дуже значний комплексний порядок денний. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти спільну мову. Ми запросили союзників по НАТО, запросили Росію засідати в рамках Ради НАТО-Росія. Ми запросили також міністра закордонних справ Росії, пана Сергія Лаврова до діалогу”, - зауважив Столтенберг.

Він додав, що наразі дуже складно будувати стосунки між НАТО та Росією, але це необхідно для того, щоб домовитися. Москва намагається обмежити право НАТО на колективну оборону. І це стосується також допомоги тим країнам, які приєдналися до НАТО після падіння Берлінської стіни.

“Ми хочемо сказати всім, хто до нас приєднався, що ми є союзниками, та ми будемо робити все, що від нас залежить для того, щоб захистити один одного. Москва також намагається заборонити деяким країнам обирати для себе шлях розвитку. Це стосується України, це стосується інших країн таких, як Фінляндія, Швеція. І зараз ми бачимо, як Росія намагається зупинити НАТО від прийняття нових членів. Тобто, вони намагаються їх певним чином контролювати - вільні народи, вільні країни”, - додає Столтенберг.

Генсек НАТО також зазначає на важливості трансатлантичних стосунків для забезпечення європейської безпеки. Оскільки уроки холодної війни показують, що без сильної трансатлантичної підтримки досягти миру буде важко.

“Європа, США будуть й надалі забезпечувати підтримку миру і захист демократичного способу життя, як ми це вже робили більш 70 років. НАТО - це оборонний Альянс. Ми не збираємося атакувати ані РФ, ані когось іншого. Але ми будемо докладати всіх необхідних зусиль для того, щоб захищати своїх членів - членів Альянсу. Саме тому ми посилюємо нашу присутність, і ми також намагаємося захищати один одного відповідно до зобов’язань, які були прийняті у свій час. Якщо Кремль хоче бачити менше сил НАТО на своїх кордонах, то насправді вони цього не доб’ються. Вони побачать, що наш Альянс стає більш потужним”, - резюмував він.

Додамо

15 та 16 лютого лютого Міністерство оборони Росії повідомило про відведення своїх військ від українських кордонів та з окупованого Криму після завершення навчань. Адміністрація Байдена та її союзники заперечують заяви Москви про відведення військ.

18 лютого у Міноборони РФ повідомили про чергове відведення сил: що десять літаків морської авіації Чорноморського флоту Су-24 під час навчань передислокувалися із аеродромів окупованого Криму на запасні, розташовані в регіонах Росії та про відведення танків.

У збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил, у яких беруть участь майже всі військові округи, флоти та ВДВ. З 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні російсько-білоруські маневри "Союзна рішучість-2022".

Напередодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після закінчення російсько-білоруських навчань усі військові покинуть територію Білорусі.

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