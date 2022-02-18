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Военные учения: в Минобороны РФ объявили о выводе морской авиации из Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Министерстве обороны России сообщили, что 10 самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 во время учений передислоцировались из аэродромов оккупированного Крыма на запасные, расположенные в регионах России. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Детали

Как отметили, во время учений был отработан вывод сил из-под удара условного противника.

Экипажи самолетов проявили нестандартные подходы в рамках решения поставленной задачи и перебазировались на запасные аэродромы быстрее нормативов, сообщили в Минобороны РФ.

Также в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на железнодорожном транспорте перевозят технику подразделений танковой армии Западного военного округа, который граничит с Украиной.

По прибытии в расположение воинской части военные будут проводить техническое обслуживание боевой техники и готовить ее к дальнейшим учениям, добавили в Минобороны РФ.

Добавим

В вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ.

Напомним

В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

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