Военные учения: в Минобороны РФ объявили о выводе морской авиации из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Министерстве обороны России сообщили, что 10 самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 во время учений передислоцировались из аэродромов оккупированного Крыма на запасные, расположенные в регионах России. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Минобороны РФ.
Детали
Как отметили, во время учений был отработан вывод сил из-под удара условного противника.
Экипажи самолетов проявили нестандартные подходы в рамках решения поставленной задачи и перебазировались на запасные аэродромы быстрее нормативов, сообщили в Минобороны РФ.
Также в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на железнодорожном транспорте перевозят технику подразделений танковой армии Западного военного округа, который граничит с Украиной.
По прибытии в расположение воинской части военные будут проводить техническое обслуживание боевой техники и готовить ее к дальнейшим учениям, добавили в Минобороны РФ.
Добавим
В вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ.
Напомним
В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.