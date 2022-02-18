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Військові навчання: у Міноборони РФ оголосили про виведення морської авіації з Криму

Військові навчання: у Міноборони РФ оголосили про виведення морської авіації з Криму

Київ • УНН

 • 42308 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Міністерстві оборони Росії повідомили, що 10 літаків морської авіації Чорноморського флоту Су-24 під час навчань перемістилися з аеродромів окупованого Криму на запасні, розташовані в регіонах Росії. Про це інформує УНН із посиланням на сайт Міноборони РФ.

Деталі

Як зазначили, під час навчань було відпрацьовано виведення сил з-під удару умовного противника.

Екіпажі літаків виявили нестандартні підходи в межах вирішення поставленого завдання та перебазувалися на запасні аеродроми швидше за нормативи, повідомили в Міноборони РФ.

Також до пункту постійної дислокації після завершення планових навчань залізничним транспортом перевозять техніку підрозділів танкової армії Західного військового округу, який межує з Україною.

Після прибуття до розташування військової частини військові проводитимуть технічне обслуговування бойової техніки та готуватимуть її до подальших навчань, додали в Міноборони РФ.

Додамо

У Збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил, в яких беруть участь майже всі військові округи, флоти та ПДВ.

Нагадаємо

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що підрозділи Південного військового округу покинули окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.

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