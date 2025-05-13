Всемирный день техники для будущего, День прыжка лягушки: что еще отмечают 13 мая

Сегодня, 13 мая, поклонники инноваций могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня техники для будущего. Поклонники писателя Марка Твена могут присоединиться к празднованию Дня прыжка лягушки, который был основан на рассказе поэта "Знаменитая прыгающая лягушка округа Калаверас", пишет УНН.

Всемирный день техники для будущего

Сегодня, 13 мая, все поклонники инноваций, научно-технического развития и прогресса могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня техники для будущего.

Цель сегодняшнего события - привлечь внимание человечества к важности технологического развития и повысить осведомленность о технологиях будущего и их использовании. Это профессиональный праздник инженеров и разработчиков, который отмечают для того, чтобы рассказать людям больше о возможностях и разработках в технической, научной и компьютерной отраслях.

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День прыжка лягушки

Праздник День прыжка лягушки отмечается ежегодно 13 мая. Праздник был вдохновлен знаменитым рассказом Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка округа Калаверас", который стал одним из первых больших литературных успехов автора.

В 1865 году Марк Твен опубликовал рассказ, в котором рассказывается о мужчине, тренировавшем лягушку к соревнованиям по прыжкам. События рассказа происходят в округе Калаверас (штат Калифорния, США), и со временем это место стало центром празднований, где ежегодно проходит фестиваль прыгающих лягушек, где лягушки соревнуются, кто дальше прыгнет. Рекордные прыжки фиксируют официально.

Рекорд прыжка лягушки на фестивале составляет более 6,5 метров.

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Международный день хумуса

13 мая также празднуют Международный день хумуса. Это популярное блюдо дошло до нас с Ближнего Востока, а особую популярность оно приобрело среди вегетарианцев и сторонников безглютеновой диеты.

Впервые о хумусе упоминается еще в XIII веке. Состав хумуса составляет: пюре из нута, оливковое масло, кунжутная паста, лимонный сок и специи. Подают его чаще всего в виде холодной закуски.

Впрочем, День хумуса служит не ради еще одного повода отведать это блюдо. Праздник был придуман в 2012 году израильским предпринимателем Беном Ленгом для объединения и примирения жителей Ближнего Востока, что особенно актуально в этом году.

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Святой мученицы Гликерии

По церковному календарю 13 мая – это День святой мученицы Гликерии Гараклейской. Она жила во II веке, и была очень набожной. За ее непоколебимую веру во Христа император Марк Аврелий приказал отрубить девушке голову. В Гараклее в честь мученицы Гликерии построили величественный храм.