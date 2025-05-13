Всесвітній день техніки для майбутнього, День стрибка жаби: що ще відзначають 13 травня

Сьогодні, 13 травня, шанувальники інновацій можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня техніки для майбутнього. Шанувальники письменника Марка Твена можуть долучитися до святкування Дня стрибка жаби, який був заснований на оповіданні поета "Знаменита стрибуча жаба округу Калаверас", пише УНН.

Всесвітній день техніки для майбутнього

Сьогодні, 13 травня, усі шанувальники інновацій, науково-технічного розвитку та прогресу можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня техніки для майбутнього.

Мета сьогоднішньої події - привернути увагу людства до важливості технологічного розвитку та підвищити обізнаність про технології майбутнього та їхнє використання. Це професійне свято інженерів і розробників, яке відзначають для того, щоб розповісти людям більше про можливості та розробки в технічній, науковій та комп'ютерній галузях.

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День стрибка жаби

Свято День стрибка жаби відзначається щорічно 13 травня. Свято було натхнене знаменитим оповіданням Марка Твена "Знаменита стрибуча жаба округу Калаверас", яке стало одним із перших великих літературних успіхів автора.

У 1865 році Марк Твен опублікував оповідання, в якому розповідається про чоловіка, що тренував жабу до змагань зі стрибків. Події оповідання відбуваються в окрузі Калаверас (штат Каліфорнія, США), і з часом це місце стало центром святкувань, де щороку проходить фестиваль стрибучих жаб, де жаби змагаються, хто далі стрибне. Рекордні стрибки фіксують офіційно.

Рекорд стрибка жаби на фестивалі складає понад 6,5 метрів.

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Міжнародний день хумуса

13 травня також святкують Міжнародний день хумусу. Ця популярна страва дійшла до нас з Близького Сходу, а особливу популярність вона набула серед вегетаріанців і прихильників безглютенової дієти.

Вперше про хумус згадується ще у XIII століття. Склад хумусу складає: пюре з нуту, оливкова олія, кунжутна паста, лимонний сік і спеції. Подають його найчастіше у вигляді холодної закуски.

Втім, День хумусу слугує не заради ще одного приводу скуштувати цю страву. Свято було вигадане у 2012 році ізраїльським підприємцем Беном Ленгом для об’єднання і примирення жителів Близького Сходу, що особливо актуально в цьому році.

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Святої мучениці Гликерії

За церковним календарем 13 травня – це День святої мучениці Гликерії Гараклейської. Вона жила у ІІ столітті, і була дуже побожною. За її непохитну віру у Христа імператор Марк Аврелій наказав відрубати дівчині голову. У Гараклеї на честь мучениці Гликерії збудували величний храм.