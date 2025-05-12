Всемирный день медицинских сестер, Всемирный день меланомы: что еще отмечают 12 мая

12 мая во всем мире отмечается Международный день медицинских сестер (International Nurses Day) - день благодарности тем, чей труд часто остается без внимания, но является незаменимым, пишет УНН.

Всемирный день медицинских сестер

Этот праздник отмечают 12 мая неслучайно. В 1820 году в этот день родилась Флоренс Найтингейл, английская медсестра, которая считается основательницей современного сестринского дела. Во время Крымской войны она организовала первую систему ухода за ранеными солдатами, благодаря чему уровень смертности существенно снизился. Ее деятельность положила начало стандартам профессионального медсестринского образования и медицинской этики.

Поэтому начиная с 1974 года Международный совет медицинских сестер (ICN) ежегодно объявляет тему праздника, чтобы подчеркнуть значимость роли медсестер в современном мире. В разных странах в этот день проходят торжества, награждения, образовательные форумы и кампании поддержки работников медицинской сферы.

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День Весак

Весак - это самый важный праздник у буддистов. Его еще называют Днем рождения Будды, хотя на самом деле это тройное чествование: в день полнолуния мая буддисты вспоминают рождение, просветление и смерть Гаутамы Будды, основателя одного из древнейших духовных учений человечества.

Празднование Весака имеет глубокий ритуальный и духовный смысл.

В этот день принято посещать храмы и пагоды, приносить цветы, свечи, благовония, читать сутры (буддийские тексты) и медитировать.

Во многих странах Азии (Шри-Ланка, Таиланд, Мьянма, Вьетнам, Камбоджа) Весак - это не только религиозный, но и государственный праздник. Люди украшают дома, выпускают фонарики в небо, организовывают благотворительные акции, раздают еду нуждающимся и воздерживаются от употребления мяса и алкоголя.

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Международный день предотвращения синдрома хронической усталости

12 мая мир отмечает Международный день предотвращения синдрома хронической усталости - заболевания, которое все чаще встречается в современном мире.

Эта болезнь это не просто "переутомление", а серьезное медицинское состояние, которое длительное время влияет на качество жизни человека. Он не смертелен, впрочем может понести серьезные последствия, в частности повлечь серьезные нарушения иммунной системы.

Этот синдром чаще всего поражает людей трудоспособного возраста - после 30 лет, хотя случается и среди подростков, и в пожилом возрасте. Женщины страдают СХУ в 2-3 раза чаще мужчин.

Эта болезнь характеризуется постоянным истощением, снижением концентрации внимания и памяти, нарушением сна, мышечными или суставными болями, общим угнетением. Особенно актуальным стало обращать внимание на эту болезнь сегодня - в реалиях войны, стресса, информационной перегрузки и нестабильности.

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Всемирный день меланомы

Всемирный день меланомы отмечается во второй понедельник мая. В этом году праздник приходится на 12 мая. Это ежегодная инициатива, которая призывает обратить внимание к одному из самых агрессивных типов рака кожи - злокачественной меланоме.

Главная цель этого дня - напомнить людям об опасности меланомы, важности ранней диагностики и профилактики болезни. В последние годы специалисты фиксируют рост количества случаев, в частности среди молодых людей. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на полное выздоровление, поэтому регулярный самостоятельный осмотр кожи и консультации с дерматологом могут спасти жизнь.

В этот день обычно организуют бесплатные проверки родинок или пигментных пятен, информационные кампании о факторах риска и просветительские мероприятия по методам защиты кожи.

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Чествование памяти святых Епифания и Германа

Православная церковь в этот день чтит память святых Епифания и Германа - выдающихся деятелей раннего христианства, которые всю свою жизнь посвятили борьбе за чистоту веры.

Святой Епифаний родился в Палестине и еще в юности избрал монашеский путь. Он совершил путешествие в монастыри Египта, где перенял строгую аскетическую традицию. Также он впоследствии стал епископом города Саламин на острове Кипр, где более 30 лет служил ревностным пастырем и непримиримым борцом с ересями. Он известен своим трудом под названием "Панарион" (в переводе - "Сундук лекарств"). Она является богословским трактатом, в котором Епифаний опровергает более 80 ересей, одновременно отстаивая истины христианской веры.

Святой Герман Константинопольский родился в Византии в знатной семье, однако отрекся от привилегий и посвятил себя духовному служению. Став патриархом Константинополя, он отличился непоколебимой позицией во время иконоборческого кризиса. Решительно защищая право на почитание икон, Герман подвергся притеснениям и был вынужден покинуть престол. Последние годы провел в изгнании, но не отступился от своих убеждений.

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