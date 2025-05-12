Всесвітній день медичних сестер, Всесвітній день меланоми: що ще відзначають 12 травня

12 травня у всьому світі відзначається Міжнародний день медичних сестер (International Nurses Day) - день подяки тим, чия праця часто залишається поза увагою, але є незамінною, пише УНН.

Всесвітній день медичних сестер

Це свято відзначають 12 травня невипадково. У 1820 році цього дня народилася Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, яка вважається засновницею сучасної сестринської справи. Під час Кримської війни вона організувала першу систему догляду за пораненими солдатами, завдяки чому рівень смертності суттєво знизився. Її діяльність започаткувала стандарти професійної медсестринської освіти та медичної етики.

Тож починаючи з 1974 року Міжнародна рада медичних сестер (ICN) щороку оголошує тему свята, щоб підкреслити значущість ролі медсестер у сучасному світі. У різних країнах цього дня проходять урочистості, нагородження, освітні форуми та кампанії підтримки працівників медичної сфери.

У Києві зафіксовано спалах гепатиту А - медики закликають до посиленої гігієни та вакцинації

День Весак

Весак - це найважливіше свято у буддистів. Його ще називають Днем народження Будди, хоча насправді це потрійне вшанування: у день повного місяця травня буддисти згадують народження, просвітлення та смерть Гаутами Будди, засновника одного з найдавніших духовних учень людства.

Святкування Весаку має глибокий ритуальний і духовний зміст.

В цей день прийнято відвідувати до храми і пагоди, приносити квіти, свічки, пахощі, читати сутри (буддійські тексти) та медитувати.

У багатьох країнах Азії (Шрі-Ланка, Таїланд, М’янма, В’єтнам, Камбоджа) Весак - це не лише релігійне, а й державне свято. Люди прикрашають будинки, випускають ліхтарики в небо, організовують благодійні акції, роздають їжу нужденним та утримуються від вживання м’яса й алкоголю.

Масові протести буддистів в Індії: боротьба за святиню в Бодхгаї

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми

12 травня світ відзначає Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми - захворювання, яке дедалі частіше зустрічається в сучасному світі.

Ця хвора це не просто "перевтома", а серйозний медичний стан, що тривалий час впливає на якість життя людини. Він не смертельний, втім може понести серйозні наслідки, зокрема спричинити серйозні порушення імунної системи.

Цей синдром найчастіше вражає людей працездатного віку — після 30 років, хоча трапляється і серед підлітків, і в літньому віці. Жінки страждають на СХВ у 2–3 рази частіше за чоловіків.

Ця хвороба характеризується постійним виснаженням, зниженням концентрації уваги та пам’яті, порушенням сну, м’язовими або суглобовими болями, загальним пригніченням. Особливо актуальним стало звертати увагу на цю хворобу сьогодні - у реаліях війни, стресу, інформаційного перенавантаження та нестабільності.

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Всесвітній день меланоми

Всесвітній день меланоми відзначається у другий понеділок травня. Цьогоріч свято припадає на 12 травня . Це щорічна ініціатива, яка закликає звернути увагу до одного з найагресивніших типів раку шкіри — злоякісної меланоми.

Головна мета цього дня - нагадати людям про небезпеку меланоми, важливість ранньої діагностики та профілактики хвороби. Останніми роками фахівці фіксують зростання кількості випадків, зокрема серед молодих людей. Рання діагностика значно підвищує шанси на повне одужання, тому регулярний самостійний огляд шкіри та консультації з дерматологом можуть врятувати життя.

В цей день зазвичай організовують безкоштовні перевірки родимок чи пігментних плям, інформаційні кампанії про фактори ризику та просвітницькі заходи щодо методів захисту шкіри.

Мікропластик залишається у питній воді, попри розвиток очисних технологій - вчені

Вшанування памʼяті святих Епіфанія і Германа

Православна церква в цей день вшановує пам’ять святих Епіфанія і Германа - визначних діячів раннього християнства, які все своє життя присвятили боротьбі за чистоту віри.

Святий Епіфаній народився в Палестині та ще в юності обрав чернечий шлях. Він здійснив подорож до монастирів Єгипту, де перейняв сувору аскетичну традицію. Також він згодом став єпископом міста Саламін на острові Кіпр, де понад 30 років служив ревним пастирем і непримиренним борцем з єресями. Він відомий своєю працею під назвою "Панаріон" (у перекладі — "Скриня ліків"). Вона є богословським трактатом, у якому Епіфаній спростовує понад 80 єресей, водночас обстоюючи істини християнської віри.

Святий Герман Константинопольський народився у Візантії в знатній родині, однак зрікся привілеїв і присвятив себе духовному служінню. Ставши патріархом Константинополя, він відзначився непохитною позицією під час іконоборчої кризи. Рішуче захищаючи право на шанування ікон, Герман зазнав утисків і був змушений залишити престол. Останні роки провів у вигнанні, але не відступився від своїх переконань.

Папа Лев XIV: штучний інтелект - один із головних викликів для людства