Всемирный день комаров и лени: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 20 августа, отмечается Всемирный день москитов и лени, передает УНН.

Всемирный день москитов

20 августа 1897 года британский врач сделал новаторское открытие. Сэр Рональд Росс обнаружил малярийного паразита в желудке самки комара Anopheles, что стало первым доказательством того, что комары передают малярию между людьми. Чтобы отметить этот исторический момент, был учрежден Всемирный день борьбы с комаром.

Ежегодно Всемирный день комаров дает возможность повысить осведомленность об опасности, которую представляют болезни, передаваемые комарами.

Всемирный день лени

В современном мире, где много целей, задач и забот, люди часто мечтают о дне, когда не нужно было бы ничего делать.

20 августа 1984 года в одном из городов Колумбии состоялся торгово-промышленный фестиваль. Владельцы местных предприятий сделали для своих работников выходной день и призвали хорошо отдохнуть. Колумбийцам понравилась идея иметь дополнительный выходной, и вскоре в стране возникло спонтанное движение за права людей лениться. Идею с днем, который будет символизировать безделье, лень, постепенно подхватили и в других странах мира.

Несмотря на насыщенные будни, погоню за успехом стоит не забывать о своих потребностях и уметь останавливаться. Главное, чтобы это не превращалось в длительную прокрастинацию.

Международный день медицинского транспорта

Международный день медицинских работников, который отмечается ежегодно 20 августа, проливает свет на важнейшую работу водителей скорой помощи и других специалистов в сфере медицинского транспортирования.

В этот день подчеркивается их преданность делу безопасной перевозки пациентов, нуждающихся в помощи, как экстренных, так и в обычных ситуациях, в медицинские учреждения.

История медицинского транспортирования уходит корнями в древние времена, но по-настоящему начала формироваться с развитием служб скорой помощи в начале 20 века. Изначально машины скорой помощи были конными экипажами до Первой мировой войны, а затем эволюционировали в автомобили и даже воздушные перевозки.

Празднование берет свое начало из истории служб скорой помощи, которые начинались как конные экипажи для перевозки раненых солдат и развивались с изобретением моторизованных машин скорой помощи в 1920-х годах.

День виртуальных миров

День виртуального мира отмечается 20 августа. В 2008 году Ассоциация виртуальных миров учредила этот день, чтобы отметить быстрое появление виртуальных миров как нереальных мест для игры, работы, учебы и т.д. В последнее время количество пользователей онлайн-игр, мероприятий, курсов и даже коворкинга растет.

В отчете Digital 2025: Global Overview Report сообщается, что в целом в мире пользуются интернетом 5,56 млрд человек. За прошлый год количество пользователей интернета выросло на 136 млн. 5,78 млрд человек в мире пользуются мобильными телефонами, что составляет 70,5% населения мира.

