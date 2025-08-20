Всесвітній день комарів та ліні: що ще відзначають сьогодні

$41.260.08
19 серпня, 12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Трамп після зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами дзвонив Орбану, щоб з'ясувати, чому той блокує рух України в ЄС - ЗМІ 19 серпня, 20:26
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну 19 серпня, 21:51
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир" 19 серпня, 22:02
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС 00:13
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь 02:28
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів 19 серпня, 11:42
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Солодкий День пасічника: топ медових рецептів 19 серпня, 11:20
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Емманюель Макрон
Александер ван дер Беллен
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Велика Британія
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планами 19 серпня, 17:03
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині 19 серпня, 10:46
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф 19 серпня, 05:54
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма" 18 серпня, 17:45
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі 17 серпня, 11:21
Безпілотний літальний апарат
Вибори
Крилата ракета
Друга світова війна
TikTok

Всесвітній день комарів та ліні: що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

20 серпня відзначають Всесвітній день москітів, Всесвітній день ліні, Міжнародний день медичного транспорту та День віртуальних світів. Ці свята присвячені важливим подіям та явищам у світі.

Всесвітній день комарів та ліні: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 20 серпня відзначається Всесвітній день москітів та ліні, передає УНН.

Всесвітній день москітів

20 серпня 1897 року британський лікар зробив новаторське відкриття. Сер Рональд Росс виявив малярійного паразита у шлунку самки комара Anopheles, що стало першим доказом того, що комарі передають малярію між людьми. Щоб відзначити цей історичний момент, було засновано Всесвітній день боротьби з комаром.

Щороку Всесвітній день комарів дає можливість підвищити обізнаність про небезпеку, яку становлять хвороби, що передаються комарами.

Перший препарат для лікування малярії у немовлят схвалено для використання 08.07.25, 10:43

Всесвітній день ліні

У сучасному світі, де багато цілей, завдань та турбот, люди часто мріють про день, коли не потрібно було б нічого робити.

20 серпня 1984 року в одному з міст Колумбії відбувся торговельно-промисловий фестиваль. Власники місцевих підприємств зробили для своїх працівників вихідний день й закликали гарно відпочити. Колумбійцям сподобалась ідея мати додатковий вихідний,  тож згодом у країні виник спонтанний рух за права людей лінуватися. Ідею з днем, який символізуватиме неробство, лінощі, поступово підхопили й в інших країнах світу.

Попри насичені будні, гонитву за успіхом варто не забувати про свої потреби й вміти зупинятися. Головне, щоб це не перетворювалося на тривалу прокрастинацію.

Міжнародний день медичного транспорту

Міжнародний день медичних працівників, який відзначається щорічно 20 серпня, проливає світло на найважливішу роботу водіїв швидкої допомоги та інших спеціалістів у сфері медичного транспортування.

Цього дня наголошується на їхній відданості справі безпечного перевезення пацієнтів, які потребують допомоги, як екстрених, так і у звичайних ситуаціях, до медичних закладів.

Історія медичного транспортування сягає давніх часів, але по-справжньому почала формуватися з розвитком служб швидкої допомоги на початку 20 століття. Спочатку машини швидкої допомоги були кінними екіпажами до Першої світової війни, а потім еволюціонували в автомобілі та навіть повітряні перевезення.

Святкування бере свій початок з історії служб швидкої допомоги, які починалися як кінні екіпажі для перевезення поранених солдатів і розвивалися з винаходом моторизованих машин швидкої допомоги у 1920-х роках.

День віртуальних світів

День віртуального світу відзначається 20 серпня. У 2008 році Асоціація віртуальних світів заснувала цей день, щоб відзначити швидку появу віртуальних світів як нереальних місць для гри, роботи, навчання тощо. Останнім часом кількість користувачів онлайн-ігор, заходів, курсів і навіть коворкінгу зростає.

У звіті Digital 2025: Global Overview Report повідомляється, що загалом у світі користуються інтернетом 5,56 млрд людей. За минулий рік кількість користувачів інтернету зросла на 136 млн. 5,78 млрд людей у світі користуються мобільними телефонами, що становить 70,5% населення світу.

Правила штучного інтелекту від Meta дозволяли флірт з дітьми та расизм 15.08.25, 03:11

Анна Мурашко

Суспільство
Всесвітня організація охорони здоров'я
Колумбія