Всесвітній день комарів та ліні: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 20 серпня відзначається Всесвітній день москітів та ліні, передає УНН.

Всесвітній день москітів

20 серпня 1897 року британський лікар зробив новаторське відкриття. Сер Рональд Росс виявив малярійного паразита у шлунку самки комара Anopheles, що стало першим доказом того, що комарі передають малярію між людьми. Щоб відзначити цей історичний момент, було засновано Всесвітній день боротьби з комаром.

Щороку Всесвітній день комарів дає можливість підвищити обізнаність про небезпеку, яку становлять хвороби, що передаються комарами.

Всесвітній день ліні

У сучасному світі, де багато цілей, завдань та турбот, люди часто мріють про день, коли не потрібно було б нічого робити.

20 серпня 1984 року в одному з міст Колумбії відбувся торговельно-промисловий фестиваль. Власники місцевих підприємств зробили для своїх працівників вихідний день й закликали гарно відпочити. Колумбійцям сподобалась ідея мати додатковий вихідний, тож згодом у країні виник спонтанний рух за права людей лінуватися. Ідею з днем, який символізуватиме неробство, лінощі, поступово підхопили й в інших країнах світу.

Попри насичені будні, гонитву за успіхом варто не забувати про свої потреби й вміти зупинятися. Головне, щоб це не перетворювалося на тривалу прокрастинацію.

Міжнародний день медичного транспорту

Міжнародний день медичних працівників, який відзначається щорічно 20 серпня, проливає світло на найважливішу роботу водіїв швидкої допомоги та інших спеціалістів у сфері медичного транспортування.

Цього дня наголошується на їхній відданості справі безпечного перевезення пацієнтів, які потребують допомоги, як екстрених, так і у звичайних ситуаціях, до медичних закладів.

Історія медичного транспортування сягає давніх часів, але по-справжньому почала формуватися з розвитком служб швидкої допомоги на початку 20 століття. Спочатку машини швидкої допомоги були кінними екіпажами до Першої світової війни, а потім еволюціонували в автомобілі та навіть повітряні перевезення.

Святкування бере свій початок з історії служб швидкої допомоги, які починалися як кінні екіпажі для перевезення поранених солдатів і розвивалися з винаходом моторизованих машин швидкої допомоги у 1920-х роках.

День віртуальних світів

День віртуального світу відзначається 20 серпня. У 2008 році Асоціація віртуальних світів заснувала цей день, щоб відзначити швидку появу віртуальних світів як нереальних місць для гри, роботи, навчання тощо. Останнім часом кількість користувачів онлайн-ігор, заходів, курсів і навіть коворкінгу зростає.

У звіті Digital 2025: Global Overview Report повідомляється, що загалом у світі користуються інтернетом 5,56 млрд людей. За минулий рік кількість користувачів інтернету зросла на 136 млн. 5,78 млрд людей у світі користуються мобільними телефонами, що становить 70,5% населення світу.

