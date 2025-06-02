Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения: что еще отмечают 2 июня

Сегодня, 2 июня, в мире отмечают Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения - день, призванный привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются миллионы людей во всем мире. Речь идет о таких состояниях, как анорексия, булимия или компульсивное переедание - серьезные расстройства, которые влияют не только на физическое здоровье, но и на психику человека, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения

Ежегодно 2 июня в мире отмечают Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Инициатива зародилась в 2016 году как глобальный призыв к действию, направленный на повышение осведомленности о психических расстройствах, связанных с питанием.

Расстройства пищевого поведения - анорексия, булимия, компульсивное переедание и другие - могут иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья. По данным ВОЗ, миллионы людей в мире ежегодно сталкиваются с этими состояниями, и немало из них - подростки и молодые женщины.

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В этот день медицинские и правозащитные организации призывают к более широкой поддержке, раннему выявлению и доступному лечению, а также к построению более инклюзивного общества, в котором тело не станет объектом осуждения.

Международный день проституток

2 июня в знак памяти о демонстрации секс-работниц во французском Лионе в 1975 году отмечается Международный день проституток. Тогда сотни женщин заняли церковь Сен-Низье, протестуя против полицейского насилия, преследований и равнодушия властей к их безопасности.

Сегодня этот день является символом борьбы за права секс-работников по всему миру - за признание их труда, достоинства, защиту от насилия, дискриминации и криминализации.

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Активисты используют этот день, чтобы привлечь внимание к системным проблемам, с которыми сталкиваются люди, работающие в сфере секс-услуг, в частности отсутствию правовой защиты и нарушениям прав человека.

Всемирный день ответственного туризма

Всемирный день ответственного туризма ежегодно отмечается в первый рабочий день июня, начиная с 2006 года. В этом году это пришлось на 2 июня. Цель этой инициативы - привлечь внимание к воздействию туризма на окружающую среду, культуру и местные общины.

Каждый год в этот день проходят мероприятия, посвященные отдельной актуальной проблеме, требующей глобального реагирования. Например, в фокусе прошлых лет были браконьерство, перенасыщение туристических локаций, загрязнение природы и эксплуатация животных.

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Организаторы призывают туристов, компании и государства внедрять этические и экологически ответственные практики, способствующие устойчивому развитию и сохранению культурного наследия.

Почитание памяти святого Никифора

В этот день православные христиане вспоминают святого Никифора, патриарха Константинопольского. Он родился в богатой семье в Константинополе и с детства был воспитан в христианской вере. Его отец пострадал за почитание икон - тогда это было запрещено.

В 806 году Никифор стал патриархом, хотя до этого не был священником, что вызвало удивление в обществе. Но уже через несколько лет к власти пришел император, который снова начал борьбу с иконами. Никифор не побоялся выступить против этого и защищал право людей молиться перед иконами. Из-за этого его также отправили в изгнание.

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