Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения: что еще отмечают 2 июня

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня
Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 32289 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 95376 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 125898 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 73923 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 158642 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 145795 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 119875 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 107748 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 107070 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 126394 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
78%
751мм
Популярные новости

В Днепропетровской области подростки пытали парня, снимая издевательства на видео: детали

1 июня, 17:53 • 13473 просмотра

Президент Украины предупредил о подготовке рф массированного удара и призвал не игнорировать тревоги

1 июня, 20:13 • 10046 просмотра

Рубио и Лавров провели телефонный разговор перед переговорами в Стамбуле: подробности

1 июня, 21:27 • 4934 просмотра

Разговор Рубио и Лаврова состоялся по запросу рф - Госдепартамент США

23:38 • 8374 просмотра

Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

01:39 • 11416 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 158642 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 229870 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 245559 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 251962 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 350750 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Дональд Трамп

Василий Малюк

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Днепропетровская область

Киев

Реклама
УНН Lite

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 73402 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 145795 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 100794 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 133165 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 115822 просмотра
Актуальное

Туполев Ту-22М

Ту-95

Хранитель

Беспилотный летательный аппарат

Калибр (семейство ракет)

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения: что еще отмечают 2 июня

Киев • УНН

 • 212 просмотра

2 июня отмечают Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, Международный день проституток, Всемирный день ответственного туризма. Также православные почитают память святого Никифора.

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения: что еще отмечают 2 июня

Сегодня, 2 июня, в мире отмечают Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения - день, призванный привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются миллионы людей во всем мире. Речь идет о таких состояниях, как анорексия, булимия или компульсивное переедание - серьезные расстройства, которые влияют не только на физическое здоровье, но и на психику человека, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения 

Ежегодно 2 июня в мире отмечают Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Инициатива зародилась в 2016 году как глобальный призыв к действию, направленный на повышение осведомленности о психических расстройствах, связанных с питанием.

Расстройства пищевого поведения - анорексия, булимия, компульсивное переедание и другие - могут иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья. По данным ВОЗ, миллионы людей в мире ежегодно сталкиваются с этими состояниями, и немало из них - подростки и молодые женщины.

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания 26.05.25, 08:37 • 100497 просмотров

В этот день медицинские и правозащитные организации призывают к более широкой поддержке, раннему выявлению и доступному лечению, а также к построению более инклюзивного общества, в котором тело не станет объектом осуждения.

Международный день проституток 

2 июня в знак памяти о демонстрации секс-работниц во французском Лионе в 1975 году отмечается Международный день проституток. Тогда сотни женщин заняли церковь Сен-Низье, протестуя против полицейского насилия, преследований и равнодушия властей к их безопасности.

Сегодня этот день является символом борьбы за права секс-работников по всему миру - за признание их труда, достоинства, защиту от насилия, дискриминации и криминализации.

Девушек под видом эскорта вербовали для секс-услуг и шантажировали публикациями в Telegram: разоблачили 11 дельцов13.05.25, 10:49 • 4818 просмотров

Активисты используют этот день, чтобы привлечь внимание к системным проблемам, с которыми сталкиваются люди, работающие в сфере секс-услуг, в частности отсутствию правовой защиты и нарушениям прав человека.

Всемирный день ответственного туризма 

Всемирный день ответственного туризма ежегодно отмечается в первый рабочий день июня, начиная с 2006 года. В этом году это пришлось на 2 июня. Цель этой инициативы - привлечь внимание к воздействию туризма на окружающую среду, культуру и местные общины.

Каждый год в этот день проходят мероприятия, посвященные отдельной актуальной проблеме, требующей глобального реагирования. Например, в фокусе прошлых лет были браконьерство, перенасыщение туристических локаций, загрязнение природы и эксплуатация животных.

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха 27.05.25, 10:04 • 108775 просмотров

Организаторы призывают туристов, компании и государства внедрять этические и экологически ответственные практики, способствующие устойчивому развитию и сохранению культурного наследия.

Почитание памяти святого Никифора

В этот день православные христиане вспоминают святого Никифора, патриарха Константинопольского. Он родился в богатой семье в Константинополе и с детства был воспитан в христианской вере. Его отец пострадал за почитание икон - тогда это было запрещено.

В 806 году Никифор стал патриархом, хотя до этого не был священником, что вызвало удивление в обществе. Но уже через несколько лет к власти пришел император, который снова начал борьбу с иконами. Никифор не побоялся выступить против этого и защищал право людей молиться перед иконами. Из-за этого его также отправили в изгнание.

Папа Римский призвал объединиться в молитве за мир в Украине после жестоких обстрелов рф28.05.25, 16:42 • 2572 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9