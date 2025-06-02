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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки: що ще відзначають 2 червня

Київ • УНН

 • 248 перегляди

2 червня відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, Міжнародний день повій, Всесвітній день відповідального туризму. Також православні вшановують памʼять святого Никифора.

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки: що ще відзначають 2 червня

Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають, Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки —  день, покликаний привернути увагу до проблем, з якими стикаються мільйони людей у всьому світі. Йдеться про такі стани, як анорексія, булімія чи компульсивне переїдання — серйозні розлади, які впливають не лише на фізичне здоров’я, а й на психіку людини, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки 

Щороку 2 червня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Ініціатива зародилася у 2016 році як глобальний заклик до дії, спрямований на підвищення обізнаності про психічні розлади, пов’язані з харчуванням.

Розлади харчової поведінки — анорексія, булімія, компульсивне переїдання та інші — можуть мати серйозні наслідки для фізичного й психічного здоров’я. За даними ВООЗ, мільйони людей у світі щороку стикаються з цими станами, і чимало з них — підлітки та молоді жінки.

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Цього дня медичні й правозахисні організації закликають до ширшої підтримки, раннього виявлення та доступного лікування, а також до розбудови більш інклюзивного суспільства, в якому тіло не стане об’єктом осуду.

Міжнародний день повій 

2 червня у знак памʼяті про демонстрацію секс-працівниць у французькому Ліоні у 1975 році відзначається Міжнародний день повій. Тоді сотні жінок зайняли церкву Сен-Нізьє, протестуючи проти поліцейського насильства, переслідувань та байдужості влади до їхньої безпеки.

Сьогодні цей день є символом боротьби за права секс-працівників по всьому світу — за визнання їхньої праці, гідності, захист від насильства, дискримінації та криміналізації.

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Активісти використовують цей день, щоб привернути увагу до системних проблем, з якими стикаються люди, що працюють у сфері секс-послуг, зокрема відсутності правового захисту та порушень прав людини.

Всесвітній день відповідального туризму 

Всесвітній день відповідального туризму щорічно відзначається у перший робочий день червня, починаючи з 2006 року. Цьогоріч це припало на 2 червня. Мета цієї ініціативи — привернути увагу до впливу туризму на довкілля, культуру та місцеві громади.

Кожен рік в цей день відбуваються заходи, присвячені окремій актуальній проблемі, що потребує глобального реагування. Наприклад, у фокусі минулих років були браконьєрство, перенасичення туристичних локацій, забруднення природи та експлуатація тварин.

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Організатори закликають туристів, компанії та держави впроваджувати етичні й екологічно відповідальні практики, що сприяють сталому розвитку та збереженню культурної спадщини.

Вшанування памʼяті святого Никифора

В цей день православні християни згадують святого Никифора, патріарха Константинопольського. Він народився в багатій родині в Константинополі та з дитинства був вихований у християнській вірі. Його батько постраждав за шанування ікон — тоді це було заборонено.

У 806 році Никифор став патріархом, хоча до цього не був священником, що викликало подив у суспільстві. Але вже через кілька років до влади прийшов імператор, який знову почав боротьбу з іконами. Никифор не побоявся виступити проти цього й захищав право людей молитися перед іконами. Через це його також відправили у вигнання.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
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