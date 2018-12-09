Вселенскому патриарху Варфоломею угрожают из Москвы - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вселенскому патриарху Варфоломею угрожают из Москвы из-за его намерения вручить Украине Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом 8 декабря, рассказал президент Украины Петр Порошенко во Львовской области во время участия в праздновании 150-летия общества "Просвита", сообщает УНН.
По словам Порошенко, в вопросе предоставления Украине томоса об автокефалии и государство, и он как президент, и патриарх Варфоломей свое дело сделали “даже больше, чем могли”.
“Возможно даже больше, чем мог (сделать Варфоломей, — ред.), учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы. Я уверен в том, что украинцы сами справятся без перста из Московии, от президента России и Кирилла”, — заявил Порошенко.
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Также Порошенко напомнил, что всего неделя — “после сотен лет ожиданий и десятков лет борьбы” — отделяет Украину от создания независимой Украинской автокефальной поместной православной церкви, которая будет независимой от Москвы.
Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее устава, а также выберут председателя этой структуры.