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На Фанарі повідомили Онуфрію, що той не буде "митрополитом Київським" після Томоса

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Після надання незалежності Українській православній церкві предстоятель Української православної церкви Московського патріархату вже не зможе називатись "митрополитом Київським". Про це повідомив Вселенських патріарх Варфоломій у листі, який опублікував єпископ Української православної церкви московського патріархату Олександр Драбинко, передає УНН.

На Фанарі повідомили Онуфрію, що той не буде "митрополитом Київським" після Томоса

"Ми повідомляємо Вас, що після виборів Предстоятеля Української Церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, Ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул Митрополита Київського, котрий, Ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року", - зазначив Варфоломій.

При цьому Вселенський патріарх попросив Онуфрія "відповісти даному виклику і гармонізувати себе з традицією Ваших приснопам’ятних попередників Сильвестра, наступника славного Петра Могили, та решти Київських митрополитів".

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"Ми просимо Вас негайно і у дусі згоди та єдності прийняти участь разом з Вашою ієрархією у майбутньому установчому Соборі об’єднаної Української Православної Церкви і виборчих процесах для визначення її Предстоятеля. Вашому Високопреосвященству звичайно дозволяється бути кандидатом на цю позицію. Ми також просимо Вас і Вашу ієрархію бути у спілкуванні з колишнім митрополитом Київським Філаретом та колишнім архієпископом Львівським Макарієм та іншими з ними, оскільки вони були у повній мірі відновлені нами у архієрействі, але не у своїх посадах і титулах", - додав патріарх.

Також Варфоломій висловив упевненість, що Онуфрій підтримає автокефалію УПЦ, яка є "єдиним вирішенням для вилікування церковної проблеми України".

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Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.

Об'єднання церков в Україні підтримають 15 ієрархів УПЦ МП.

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