В очікувані Томоса: журналісти побачили, як триває ремонт Андріївської церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Всередині Андріївської церкви активно тривають ремонтні роботи, журналісту УНН вдалося потрапити в храм і відзняти ексклюзивні кадри процесу відновлення храму зсередини.
Кабінет Міністрів України передав Андріївську церкву в безоплатне користування Вселенському патріархату ще 28 листопада.
В документі зазначається, що будівля буде залишатися у державній власності, а Вселенський патріархат зможе її використовувати для різних релігійних обрядів, за умови дотримання закону про охорону культурної спадщини.
Проте, фактично Патріархат не може нею користуватися через те, що всередині храму вже не перший рік триває ремонт.
"Ще мінімум рік будем ремонтувати", - сказав нашому кореспонденту один з робочих всередині церкви.
Офіційно церкву повинні відремонтувати до 2020 року, але в АП припустили, що цей процес можна і пришвидшити.
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Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об'єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.