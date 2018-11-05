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В АП допустили пришвидшення ремонту Андріївської церкви

В АП допустили пришвидшення ремонту Андріївської церкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Реконструкція Андріївської церкви після приїзду до Києва місії Вселенського патріархату може бути прискорена. Про це під час брифінгу у Києві заявив радник Президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає кореспондент УНН.

"2020 рік - це ж крайній термін, я так розумію. За потреби в розумних межах це буде прискорено", - сказав Павленко, відповідаючи на запитання про те, чи вплине приїзд представника Вселенського патріарха в Україні на прискорення ремонтних робіт в Андріївській церкві.

"Найголовніше - прийнято відповідний закон України щодо передачі в користування - не у власність - цієї церкви Вселенському патріархату, і далі буде сприяння щодо того, щоб ремонт було завершено в розумні строки", - додав він.

Як повідомляв УНН, 3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацю і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви. 

Ця угода передбачає, зокрема, створення представництва Вселенського патріархату в Андріївській церкві у Києві для налагодження постійної комунікації.

Нагадаємо, представляти Вселенський патріархат в Україні буде спеціальна місія. Вселенським патріархом буде відряджено спеціальну людину - екзарха, представника, який буде виконувати ці функції.

Зазначимо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату та відправила його на підпис Порошенку. Закон досі не підписаний.

11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу щодо автокефалії Українській православній церкві.

Українські Національні Новини

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