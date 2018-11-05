В АП розповіли, як працюватиме місія Константинополя в Україні

“Це робота представництва — тобто те, що ми очікуємо від посольства, — підтримання двосторонніх контактів перш за все із незалежною українською церквою. Там, де потрібна державна підтримка, відповідно до українського законодавства, і Українською державою і вселенським православ‘ям, Вселенським патріархатом і іншими церквами”, — сказав радник Президента.

За його словами, нова церква “буде налагоджувати також свої контакти з усіма церквами після обрання предстоятеля, він звернеться до інших православних церков щодо визнання”.

Представництва Вселенської патріархії різного рівня існують в багатьох країнах, де є незалежні православні церкви. Вони виконують таку ж функцію, додав він.

“Вселенським патріархом буде відряджено спеціальну людину — екзарха, представника, який буде виконувати всі ці функції”, — зазначив Павленко.

Як повідомляв УНН, 3 листопада Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписали угоду про співпрацю і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.

Згідно з угодою, в київській Андріївській церкві буде створено представництво Вселенського Патріархату для налагодження постійної комунікації.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату та відправила його на підпис Порошенку. Закон досі не підписаний.