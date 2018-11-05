В АП рассказали, как будет работать миссия Константинополя в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине будет функционировать представительство Вселенского патриархата. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал советник Президента Украины Ростислав Павленко, передает корреспондент УНН.
"Это работа представительства - то есть то, что мы ожидаем от посольства, - поддержание двусторонних контактов прежде всего с независимой украинской церковью. Там, где требуется государственная поддержка, согласно украинскому законодательству, и Украинским государством и вселенским православием, Вселенским патриархатом и другими церквами", - сказал советник Президента.
По его словам, новая церковь "будет налаживать также свои контакты со всеми церквями после избрания предстоятеля, он обратится к другим православным церквам о признании".
Представительства Вселенской патриархии разного уровня существуют во многих странах, где есть независимые православные церкви. Они выполняют ту же функцию, добавил он.
"Вселенским патриархом будет отправлен специальный человек - экзарх, представитель, который будет выполнять все эти функции", - отметил Павленко.
Как сообщал УНН, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которая касается создания независимой украинской церкви.
Согласно договору, в киевской Андреевской церкви будет создано представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, 18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату и отправила его на подпись Порошенко. Закон еще не подписан.