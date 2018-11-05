В АП допустили ускорение ремонта Андреевской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Реконструкция Андреевской церкви после приезда в Киев миссии Вселенского патриархата может быть ускорена. Об этом во время брифинга в Киеве заявил советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент УНН.
"2020 год - это же крайний срок, я так понимаю. При необходимости в разумных пределах это будет ускорено", - сказал Павленко, отвечая на вопрос о том, повлияет ли приезд представителя Вселенского патриарха в Украину на ускорение ремонтных работ в Андреевской церкви.
"Самое главное - принят соответствующий закон Украины о передаче в пользование - не в собственность - этой церкви Вселенскому патриархату, и дальше будет содействие насчет того, чтобы ремонт был завершен в разумные сроки", - добавил он.
Как сообщал УНН, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.
Это соглашение предусматривает, в частности, создание представительства Вселенского патриархата в Андреевской церкви в Киеве для налаживания постоянной коммуникации.
Напомним, представлять Вселенский патриархат в Украине будет специальная миссия. Вселенским патриархом будет отправлен специальный человек - экзарх, представитель, который будет выполнять эти функции.
Отметим, 18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату и отправила его на подпись Порошенко. Закон еще не подписан.
11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса относительно автокефалии Украинской православной церкви.