В ожидании Томоса: журналисты увидели, как проходит ремонт Андреевской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Внутри Андреевской церкви активно продолжаются ремонтные работы, журналисту УНН удалось попасть в храм и снять эксклюзивные кадры процесса восстановления храма изнутри.
Кабинет Министров Украины передал Андреевскую церковь в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату еще 28 ноября.
В документе отмечается, что здание будет оставаться в государственной собственности, а Вселенский патриархат сможет ее использовать для различных религиозных обрядов, при условии соблюдения закона об охране культурного наследия.
Однако, фактически Патриархат не может ею пользоваться из-за того, что внутри храма уже не первый год идет ремонт.
"Еще минимум год будем ремонтировать", - сказал нашему корреспонденту один из рабочих внутри церкви.
Официально церковь должны отремонтировать до 2020 года, но в АП предположили, что этот процесс можно и ускорить.
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Напомним, Объединительный собор Украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.