На Фанаре сообщили Онуфрию, что он не будет "митрополитом Киевским" после Томоса

"Мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете еклизиологично и канонически носить титул Митрополита Киевского, который, Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - отметил Варфоломей.

При этом Вселенский патриарх попросил Онуфрия "ответить данному вызову и гармонизировать себя с традицией Ваших приснопамятных предшественников Сильвестра, преемника знаменитого Петра Могилы, и остальных Киевских митрополитов".



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"Мы просим Вас немедленно и в духе согласия и единства принять участие вместе с Вашей иерархии в будущем учредительном Соборе объединенной Украинской Православной Церкви и избирательных процессах для определения ее Предстоятеля. Вашему Высокопреосвященству конечно разрешается быть кандидатом на эту позицию. Мы также просим Вас и вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими, поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах", - добавил патриарх.



Также Варфоломей выразил уверенность, что Онуфрий поддержит автокефалию УПЦ, которая является "единственным решением для излечения церковной проблемы Украины".



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Напомним, Объединительный собор Украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.



Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря представители патриархатов, присутствовали на нем, примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее устава, а также выберут председателя этой структуры.



Объединение церквей в Украине поддержат 15 иерархов УПЦ МП.