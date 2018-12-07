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На Фанаре сообщили Онуфрию, что он не будет "митрополитом Киевским" после Томоса

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. После предоставления независимости Украинской православной церкви предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата уже не сможет называться "митрополитом Киевским". Об этом сообщил Вселенских патриарх Варфоломей в письме, которое опубликовал епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Драбинко, передает УНН.

На Фанаре сообщили Онуфрию, что он не будет "митрополитом Киевским" после Томоса

"Мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете еклизиологично и канонически носить титул Митрополита Киевского, который, Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - отметил Варфоломей.

При этом Вселенский патриарх попросил Онуфрия "ответить данному вызову и гармонизировать себя с традицией Ваших приснопамятных предшественников Сильвестра, преемника знаменитого Петра Могилы, и остальных Киевских митрополитов".

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"Мы просим Вас немедленно и в духе согласия и единства принять участие вместе с Вашей иерархии в будущем учредительном Соборе объединенной Украинской Православной Церкви и избирательных процессах для определения ее Предстоятеля. Вашему Высокопреосвященству конечно разрешается быть кандидатом на эту позицию. Мы также просим Вас и вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими, поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах", - добавил патриарх.

Также Варфоломей выразил уверенность, что Онуфрий поддержит автокефалию УПЦ, которая является "единственным решением для излечения церковной проблемы Украины".

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Напомним, Объединительный собор Украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря представители патриархатов, присутствовали на нем, примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее устава, а также выберут председателя этой структуры.

Объединение церквей в Украине поддержат 15 иерархов УПЦ МП.

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