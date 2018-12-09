Вселенському патріарху Варфоломію погрожують із Москви - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вселенському патріарху Варфоломію загрожують з Москви через його намір вручити Україні Томос про автокефалію української православної церкви. Про це, 8 грудня, розповів президент України Петро Порошенко у Львівській області під час участі у святкуванні 150-річчя товариства "Просвіта", повідомляє УНН.
За словами Порошенка, в питанні надання Україні томосу про автокефалію і держава, і він як президент, і патріарх Варфоломій свою справу зробили "навіть більше, ніж могли".
"Можливо навіть більше, ніж міг (зробити Варфоломій, — ред.), з огляду на той шалений тиск і погрози, які сьогодні йому надходять з Москви. Я впевнений в тому, що українці самі впораються без перста з Московії, від президента Росії і Кирила”, — заявив Порошенко.
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Також Порошенко нагадав, що лише тиждень — “після сотень років очікувань і десятків років боротьби” — відділяє Україну і від створення незалежної Української автокефальної помісної православної церкви, що буде незалежною від Москви.
Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Під час Об’єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об’єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.