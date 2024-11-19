Все школьники в 2025 году будут питаться бесплатно - Зеленский

В следующем году для всех украинских школьников должны ввести бесплатное питание. Такое поручение получил Кабмин, заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления «План устойчивости», передает УНН.

В этом году мы ввели для всех украинских детишек с 1 по 4 класс школы бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников. Это важно. Важно сделать