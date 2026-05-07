Все планы устойчивости регионов должны быть реализованы до начала отопительного сезона - Зеленский

$43.850.1251.610.22
ukenru
16:43 • 11116 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
15:47 • 18699 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
14:50 • 21447 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
14:00 • 18699 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 22791 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 23480 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 23612 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 49304 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 43979 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 29024 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
30%
749мм
Популярные новости
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 37617 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 13476 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 12117 просмотра
В Генштабе подтвердили поражение малого ракетного корабля "Каракурт" и складов врага13:23 • 15174 просмотра
Оккупанты отменили парад 9 мая в Запорожской области из-за "угрозы украинских дронов"14:06 • 4692 просмотра
публикации
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней16:43 • 11116 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса15:47 • 18699 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
14:50 • 21447 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 37658 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 49304 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Дональд Трамп
Блогеры
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Испания
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 12156 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 13514 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 52120 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 22535 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 42597 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Хранитель
Фильм

Все планы устойчивости регионов должны быть реализованы до начала отопительного сезона - Зеленский

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Президент обсудил защиту инфраструктуры и энергетики перед зимой. Все планы устойчивости регионов должны быть реализованы до начала отопительного сезона.

Все планы устойчивости регионов должны быть реализованы до начала отопительного сезона - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече по реализации планов устойчивости регионов в рамках подготовки к зиме. Глава государства акцентировал, что нужно реализовать все планы устойчивости до начала отопительного сезона, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

На встрече также присутствовали: руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его заместитель Виктор Микита, народные депутаты и главы областных администраций.

Такой формат работы представителей комитетов Верховной Рады и областей начали для того, чтобы подробнее прорабатывать имеющиеся проблемы и возможности на уровне взаимодействия между парламентом и регионами.

Глава государства акцентировал, что нужно реализовать все планы устойчивости до начала отопительного сезона. Владимир Зеленский также отметил: важно делать содержательной коммуникацию на всех уровнях между регионами и центральной властью – правительством и парламентариями.

Среди основных вопросов обсуждения – обновление защиты инфраструктуры, логистика, обеспечение дополнительных мощностей энергетики и восстановление после российских ударов.

Представители областных администраций доложили о выполнении поставленных задач.

Участники встречи также обсудили необходимые законодательные изменения, которые позволят решить проблемные вопросы для эффективной реализации планов устойчивости.

Кирилл Буданов подчеркнул, что первые результаты должны быть уже в ближайшие месяцы. Присутствующие определили задачи на лето и договорились о дальнейшей координации.

Также во время встречи речь шла о других потребностях регионов, в частности о поддержке местного бизнеса, аграрного сектора, реализации программы "єОселя" и дополнительном финансировании для громад.

В Украине выделили более 12 млрд грн на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов20.03.26, 15:24 • 3163 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Верховная Рада
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина