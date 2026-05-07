Все планы устойчивости регионов должны быть реализованы до начала отопительного сезона - Зеленский
Киев • УНН
Президент обсудил защиту инфраструктуры и энергетики перед зимой. Все планы устойчивости регионов должны быть реализованы до начала отопительного сезона.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече по реализации планов устойчивости регионов в рамках подготовки к зиме. Глава государства акцентировал, что нужно реализовать все планы устойчивости до начала отопительного сезона, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
На встрече также присутствовали: руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, его заместитель Виктор Микита, народные депутаты и главы областных администраций.
Такой формат работы представителей комитетов Верховной Рады и областей начали для того, чтобы подробнее прорабатывать имеющиеся проблемы и возможности на уровне взаимодействия между парламентом и регионами.
Глава государства акцентировал, что нужно реализовать все планы устойчивости до начала отопительного сезона. Владимир Зеленский также отметил: важно делать содержательной коммуникацию на всех уровнях между регионами и центральной властью – правительством и парламентариями.
Среди основных вопросов обсуждения – обновление защиты инфраструктуры, логистика, обеспечение дополнительных мощностей энергетики и восстановление после российских ударов.
Представители областных администраций доложили о выполнении поставленных задач.
Участники встречи также обсудили необходимые законодательные изменения, которые позволят решить проблемные вопросы для эффективной реализации планов устойчивости.
Кирилл Буданов подчеркнул, что первые результаты должны быть уже в ближайшие месяцы. Присутствующие определили задачи на лето и договорились о дальнейшей координации.
Также во время встречи речь шла о других потребностях регионов, в частности о поддержке местного бизнеса, аграрного сектора, реализации программы "єОселя" и дополнительном финансировании для громад.
