Все ограничения для движения из-за непогоды на основных дорогах сняты - дорожники

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 16010 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 42545 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 41578 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 50992 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 33258 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 24214 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 26649 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 26516 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18750 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 19447 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
81%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон - Белый дом о переговорах в Женеве18 февраля, 20:36 • 6562 просмотра
Без признаков прогресса: Украина и РФ обсудили в Женеве новый формат вывода войск из Донбасса - NYT18 февраля, 21:27 • 10038 просмотра
Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ18 февраля, 23:02 • 10118 просмотра
Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дроновVideo19 февраля, 00:14 • 10965 просмотра
"Давай, Европа": Борис Джонсон призывает ЕС предоставить Украине все оружие для победы над РФ00:51 • 7734 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 17931 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 42525 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 29307 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 50980 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 66137 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Иран
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 10152 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 19396 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 21203 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 26311 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 38685 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Сериал
Фильм

Все ограничения для движения из-за непогоды на основных дорогах сняты - дорожники

Киев • УНН

 • 16 просмотра

На всех дорогах государственного значения отменены ограничения движения, введенные из-за осложнения погодных условий и повышения уровня воды.

Все ограничения для движения из-за непогоды на основных дорогах сняты - дорожники

В Украине сняты все ограничения движения на всех дорогах государственного значения, сообщили в четверг в Агентстве восстановления, пишет УНН.

На всех дорогах государственного значения сняты ограничения, введенные ранее из-за осложнения погодных условий и поднятия уровня воды

- сообщили в ведомстве.

Отмечается, что отменены временные ограничения для проезда транспорта:

  • Полтавская область: Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка км 130+438 — км 176+159: от примыкания к трассе М-03 (Киев – Харьков) до перекрестка с трассой М-22 (Полтава – Александрия);
    • Одесская область: М-15 Одесса-Рени (на г.Бухарест)(км 11+920 – 308+000);
      • Сумская область:  Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка на участке км 202+872 – км 296+280 (г. Ромны – г. Сумы); Н-12 Сумы – Полтава на участке км 10+809 – км 73+690 (г. Сумы – г. Ахтырка); Н-12-1 Объезд г. Сумы на участке км 0+000 – км 19+045; Р-61 Батурин – Конотоп – Сумы км 36+080 – км 153+693 (г. Конотоп – г. Сумы); Т-19-04 Белополье – Терны – Липовая Долина км 31+475 – км 49+403 (с. Терны – с. Недригайлов);  Т-19-13 Ромны – Липовая Долина – Тростянец – Мезеновка км 5+134 – км 35+222 (г. Ромны – с. Липовая Долина);  Р-44 Сумы – Путивль – Глухов км 77+242 – км 91+642 (с. Чумаково – г. Путивль);  М-02 Копти – Глухов – Бачевск км 144+993 – км 208+000 (граница Черниговской области – с. Береза).

        Движение по трассе М-15 ограничено из-за непогоды, другие дороги Одесской области проездные - ОВА18.02.26, 23:05 • 4402 просмотра

        Юлия Шрамко

        ОбществоАвтоПогода и окружающая среда
        Морозы в Украине
        Дожди в Украине
        Снег в Украине