Все ограничения для движения из-за непогоды на основных дорогах сняты - дорожники
Киев • УНН
На всех дорогах государственного значения отменены ограничения движения, введенные из-за осложнения погодных условий и повышения уровня воды.
В Украине сняты все ограничения движения на всех дорогах государственного значения, сообщили в четверг в Агентстве восстановления, пишет УНН.
На всех дорогах государственного значения сняты ограничения, введенные ранее из-за осложнения погодных условий и поднятия уровня воды
Отмечается, что отменены временные ограничения для проезда транспорта:
- Полтавская область: Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка км 130+438 — км 176+159: от примыкания к трассе М-03 (Киев – Харьков) до перекрестка с трассой М-22 (Полтава – Александрия);
- Одесская область: М-15 Одесса-Рени (на г.Бухарест)(км 11+920 – 308+000);
- Сумская область:
Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка на участке км 202+872 – км 296+280 (г. Ромны – г. Сумы);
Н-12 Сумы – Полтава на участке км 10+809 – км 73+690 (г. Сумы – г. Ахтырка);
Н-12-1 Объезд г. Сумы на участке км 0+000 – км 19+045; Р-61 Батурин – Конотоп – Сумы км 36+080 – км 153+693 (г. Конотоп – г. Сумы);
Т-19-04 Белополье – Терны – Липовая Долина км 31+475 – км 49+403 (с. Терны – с. Недригайлов);
Т-19-13 Ромны – Липовая Долина – Тростянец – Мезеновка км 5+134 – км 35+222 (г. Ромны – с. Липовая Долина);
Р-44 Сумы – Путивль – Глухов км 77+242 – км 91+642 (с. Чумаково – г. Путивль);
М-02 Копти – Глухов – Бачевск км 144+993 – км 208+000 (граница Черниговской области – с. Береза).
