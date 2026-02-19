Усі обмеження для руху через негоду на основних дорогах знято - дорожники
Київ • УНН
На всіх дорогах державного значення скасовано обмеження руху, запроваджені через ускладнення погодних умов та підвищення рівня води.
В Україні знято всі обмеження руху на всіх дорогах державного значення, повідомили у четвер в Агентстві відновлення, пише УНН.
На всіх дорогах державного значення знято обмеження, що були запроваджені раніше, через ускладнення погодних умов та підняття рівня води
Зазначається, що скасовані тимчасові обмеження для проїзду транспорту:
- Полтавська область: Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка км 130+438 – км 176+159: від примикання до траси М-03 (Київ – Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава – Олександрія);
- Одеська область: М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) км 11+920 – 308+000;
- Сумська область:
Н-07 Київ – Суми – Юнаківка на ділянці км 202+872 – км 296+280 (м. Ромни – м. Суми);
Н-12 Суми – Полтава на ділянці км 10+809 – км 73+690 (м. Суми – м. Охтирка);
Н-12-1 об’їзд м. Суми на ділянці км 0+000 – км 19+045;
Р-61 Батурин – Конотоп – Суми км 36+080 – км 153+693 (м. Конотоп – м. Суми);
Т-19-04 Білопілля – Терни – Липова Долина км 31+475 – км 49+403 (с. Терни – с. Недригайлів);
Т-19-13 Ромни – Липова Долина – Тростянець – Мезенівка км 5+134 – км 35+222 (м. Ромни – с. Липова Долина);
Р-44 Суми – Путивль – Глухів км 77+242 – км 91+642 (с. Чумакове – м. Путивль);
М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ км 144+993 – км 208+000 (межа Чернігівської області – с. Береза).
