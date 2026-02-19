$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 17014 перегляди
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав'язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 46560 перегляди
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 43585 перегляди
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 54389 перегляди
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 34847 перегляди
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 24967 перегляди
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 27299 перегляди
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 26771 перегляди
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18882 перегляди
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19579 перегляди
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
УНН Lite
Усі обмеження для руху через негоду на основних дорогах знято - дорожники

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

На всіх дорогах державного значення скасовано обмеження руху, запроваджені через ускладнення погодних умов та підвищення рівня води.

Усі обмеження для руху через негоду на основних дорогах знято - дорожники

В Україні знято всі обмеження руху на всіх дорогах державного значення, повідомили у четвер в Агентстві відновлення, пише УНН.

На всіх дорогах державного значення знято обмеження, що були запроваджені раніше, через ускладнення погодних умов та підняття рівня води

- повідомили у відомстві.

Зазначається, що скасовані тимчасові обмеження для проїзду транспорту:

  • Полтавська область: Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка км 130+438 – км 176+159: від примикання до траси М-03 (Київ – Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава – Олександрія);
    • Одеська область: М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) км 11+920 – 308+000;
      • Сумська область: Н-07 Київ – Суми – Юнаківка на ділянці км 202+872 – км 296+280 (м. Ромни – м. Суми); Н-12 Суми – Полтава на ділянці км 10+809 – км 73+690 (м. Суми – м. Охтирка); Н-12-1 об’їзд м. Суми на ділянці км 0+000 – км 19+045; Р-61 Батурин – Конотоп – Суми км 36+080 – км 153+693 (м. Конотоп – м. Суми); Т-19-04 Білопілля – Терни – Липова Долина км 31+475 – км 49+403 (с. Терни – с. Недригайлів);  Т-19-13 Ромни – Липова Долина – Тростянець – Мезенівка км 5+134 – км 35+222 (м. Ромни – с. Липова Долина);  Р-44 Суми – Путивль – Глухів км 77+242 – км 91+642 (с. Чумакове – м. Путивль);  М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ км 144+993 – км 208+000 (межа Чернігівської області – с. Береза).

        Рух на трасі М-15 обмежено через негоду, інші дороги Одещини проїзні - ОВА18.02.26, 23:05 • 4622 перегляди

        Юлія Шрамко

        СуспільствоАвтоПогода та довкілля
        Морози в Україні
        Дощі в Україні
        Сніг в Україні