Все это требует расследования и справедливых ответов: Зеленский отреагировал на задержание генералов
Киев • УНН
СБУ и ГБР задержали генералов из-за неудачной обороны Харьковщины в 2024 году. Президент Зеленский подчеркнул важность расследования и справедливого наказания, независимо от статуса и прошлых заслуг.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые задержания генералов, в частности ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году, отметив, что все это требует расследования и справедливых ответов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
"Сегодня тоже есть хорошая работа СБУ, ГБР, Национальной полиции, прокуратуры по справедливости в Украине, в частности в военных делах и денежные военкомы, и ситуация, как на Харьковщине, когда российская армия пыталась оккупировать нашу землю, и снова выйти на Харьков, и преступные ошибки в руководстве бригад... все это требует расследования и справедливых ответов", - сказал Зеленский.
Он отметил, что важно, чтобы люди чувствовали, что статус, или любые вчерашние заслуги не отменяют верховенство права.
Напомним
Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Дмитрия Рюмшина, который допустил дезертирство подчиненных, в частности во Франции, где бригада проходила обучение.
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления рашистов в 2024 году.
ГБР разоблачило схему закупки запчастей для бронетехники по завышенным ценам в Силах логистики ВСУ. Убытки государства составили более 83 млн грн, трем лицам сообщено о подозрении.