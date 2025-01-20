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Все це потребує розслідування і справедливих відповідей: Зеленський відреагував на затримання генералів

Все це потребує розслідування і справедливих відповідей: Зеленський відреагував на затримання генералів

Київ • УНН

 • 49281 перегляди

СБУ та ДБР затримали генералів через невдалу оборону Харківщини у 2024 році. Президент Зеленський наголосив на важливості розслідування та справедливого покарання, незалежно від статусу та минулих заслуг.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масові затримання генералів, зокрема відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році, наголосивши, що все це потребує розслідування і справедливих відповідей. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Сьогодні теж є хороша робота СБУ, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах і грошовиті воєнкоми, і ситуація, як на Харківщині, коли російська армія намагалася окупувати нашу землю, і знову вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригад… все це потребує розслідування і справедливих відповідей", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що важливо, щоб люди відчували, що статус, чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенство права.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань разом із Службою безпеки України затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина, який допустив дезертирство підлеглих, зокрема у Франції, де бригада проходила навчання.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу рашистів у 2024 році.

ДБР викрило схему закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами у Силах логістики ЗСУ. Збитки держави склали понад 83 млн грн, трьом особам повідомлено про підозру.

Павло Башинський

Павло Башинський

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