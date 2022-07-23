Спасенный кот с острова Змеиный получил имя и новый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Кот, которого спасли с острова Змеиный, получил имя Змей. Он будет жить в Киеве, его приютил командир разведчиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Детали
Представители ГУР МО Украины рассказали, что во время одного из этапов операции остров окончательно разминировали и установили над ним полный контроль. Добравшись всех уголков на Змеином – обыскали вражескую технику, бомбоубежища и наконец добрались к главному флагштоку. Убегая, говорят, россияне бросали собственные секретные документы и даже флаг.
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“Была еще оставлена, брошена секретная российская техническая документация, это еще раз подтверждает вопрос бегства, что сработали четко наши артиллеристы. Добрались до нашего флагштока, на котором висел российский флаг. Нас так учили, что знамя оставлять нельзя, для нас это святые вещи, не представляю, что мне сказал бы командир, если бы я во время ухода, тем более не боевого ухода, а, как они выражаются, "жеста доброй воли“, оставил свой флаг. Так бегут только трусы”, – говорят воины.
Также во время проверки острова разведчики нашли кота, который пережил сотни обстрелов и бомбежек, неделями ел то, что сам умудрялся добыть, и выжил чудом.
«Теперь кот Змей будет жить в Киеве, его приютил командир разведчиков. Представители ГУР МО Украины говорят, что кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу», - говорится в сообщении.
Дополнение
Главное управление разведки Минобороны Украины показало, что осталось на острове Змеиный после российских захватчиков. В частности, обнаружили кота, прожившего несколько месяцев в оккупации.
Добавим
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "жестом доброй воли".