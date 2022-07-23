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Врятований кіт з острова Зміїний отримав ім’я і нову домівку

Врятований кіт з острова Зміїний отримав ім’я і нову домівку

Київ • УНН

 • 380570 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Кіт, якого врятували з острова Зміїний отримав ім'я Змій. Він житиме у Києві, його прихистив командир розвідників. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Деталі

Представники ГУР МО України розповіли , що під час одного з етапів операції острів остаточно розмінували і встановили над ним повний контроль. Дісталися всіх куточків на Зміїному – обшукали ворожу техніку, бомбосховища та нарешті дісталися головного флагштока. Тікаючи, кажуть, росіяни кидали власні секретні документи та навіть прапор.

Цитата

“Була ще залишена, кинута секретна російська технічна документація, це ще раз підтверджує питання втечі, що спрацювали чітко наші артилеристи. Дісталися нашого флагштока, на якому висів російський прапор. Нас так вчили, що прапор залишати не можна, для нас це святі речі, не уявляю, що мені сказав би командир, якби я під час відходу, тим паче не бойового відходу, а, як вони виражаються, “жест доброї волі”, залишив свій прапор. Так тікають лише боягузи”, – кажуть воїни.

Також під час перевірки острова розвідники знайшли кота, який пережив сотні обстрілів та бомбардувань, тижнями їв те, що сам примудрявся вполювати, та вижив дивом.

«Відтепер кіт Змій житиме у Києві, його прихистив командир розвідників. Представники ГУР МО України кажуть, що кіт став талісманом звільненого острова і тепер разом з ними виборюватиме велику перемогу», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України показало, що залишилося на острові Зміїїний після російських загарбників. Зокрема, виявили кота, який прожив кілька місяців в окупації.

Додамо

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

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