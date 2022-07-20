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Ворожа техніка та кіт: ГУР показало, що залишилося на Зміїному після окупантів

Ворожа техніка та кіт: ГУР показало, що залишилося на Зміїному після окупантів

Київ • УНН

 • 304248 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України показало, що залишилося на острові Зміїїний після російських загарбників. Зокрема, виявили кота, який прожив кілька місяців в окупації, інформує УНН.

Цитата

"В ході операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Виявили та вилучили зразки озброєння та техніки окупантів: системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових рф, електронні носії інформації.

Окрім того, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію кота, який прожив кілька місяців в окупації.

Нагадаємо

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.

Українські Національні Новини

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