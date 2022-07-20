Ворожа техніка та кіт: ГУР показало, що залишилося на Зміїному після окупантів

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"В ході операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Виконано інженерні роботи з розмінування", – ідеться у повідомленні.

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Виявили та вилучили зразки озброєння та техніки окупантів: системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових рф, електронні носії інформації.

Окрім того, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію кота, який прожив кілька місяців в окупації.

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