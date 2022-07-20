Вражеская техника и кот: ГУР показало, что осталось на Змеином после оккупантов
Киев • УНН
• 304245 просмотра
КИЕВ. 20 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины показало, что осталось на острове Змеиный после российских захватчиков. В частности, обнаружили кота, который проживал несколько месяцев в оккупации, информирует УНН.
Цитата
"В ходе операции ГУР МО проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию", – говорится в сообщении.
Детали
Обнаружили и изъяли образцы вооружения и техники оккупантов: системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных рф, электронные носители информации.
Кроме того, нашли и эвакуировали на подконтрольную территорию кота, который прожил несколько месяцев в оккупации.
Напомним
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного.