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Вражеская техника и кот: ГУР показало, что осталось на Змеином после оккупантов

Киев • УНН

 • 304245 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины показало, что осталось на острове Змеиный после российских захватчиков. В частности, обнаружили кота, который проживал несколько месяцев в оккупации, информирует УНН.

Цитата

"В ходе операции ГУР МО проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию", – говорится в сообщении.

Детали

Обнаружили и изъяли образцы вооружения и техники оккупантов: системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных рф, электронные носители информации.

Кроме того, нашли и эвакуировали на подконтрольную территорию кота, который прожил несколько месяцев в оккупации.

Напомним

30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного.

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