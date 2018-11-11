Спасенных овец доставили на екоферму под Одессой
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня утром грузовые автомобили доставили из Тульчина в Одессу овец, которых почти две недели держали в закрытых контейнерах в Черноморском портовом терминале. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщили зоозащитники, передает корреспондент УНН.
По словам волонтеров, после того как животных разгрузят, их осмотрит ветеринар.
"Отару овец поместят на карантинную площадку, находящуюся на территории фермерского хозяйства, расположенного на 16 километре трассы Киев - Одесса. На спецплощадке животные будут находиться 21 день. После этого часть овец отправят в реабилитационные центры и приюты", - отметили зоозащитники.
Всего в Одесскую область вернули 225 овец.
Напомним, 9 ноября Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей приступила к оформлению документов на растаможивание овец, которых две недели держали в порту Черноморская без еды и воды, а затем доставили в Тульчин, где они уже две недели находятся.
Напомним, груз с живыми овцами задержали в порту Черноморска. Как сообщали в Госпродпотребслужбе, овец задержали из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней, животных планировали утилизировать.
В ночь на 27 октября фура с 300 овцами выехала из порта. Активисты не давали вывезти животных, которых "Госпродпотребслужба решила сжечь живьем". На Гайсинский таможне груз с овцами растаможили. Фура со скотом направилась в Тульчин, где живых овец осмотрели ветеринары, а мертвых утилизировали. У живых животных взяли кровь на анализы, ее передали на исследование в Киев.