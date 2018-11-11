Врятованих овець доставили на екоферму під Одесою

ОДЕСА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні вранці вантажні автомобілі доставили із Тульчина до Одеси овець, яких майже два тижні тримали у закритих контейнерах в Чорноморському портовому терміналі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили зоозахисники, передає кореспондент УНН.