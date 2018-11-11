Врятованих овець доставили на екоферму під Одесою
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні вранці вантажні автомобілі доставили із Тульчина до Одеси овець, яких майже два тижні тримали у закритих контейнерах в Чорноморському портовому терміналі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили зоозахисники, передає кореспондент УНН.
За словами волонтерів, після того як тварин розвантажать, їх огляне ветеринар.
“Отару овець помістять на карантинний майданчик, що знаходиться на території фермерського господарства, яке розташоване на 16 кілометрі траси Київ — Одеса. На спецмайданчику тварини перебуватимуть 21 день. Після цього частину овець відправлять в реабілітаційні центри і притулки”, — зазначили зоозахисники.
Загалом до Одеської області повернули 225 овець.
Нагадаємо, 9 листопада Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів приступила до оформлення документів на розмитнення овець, яких два тижні тримали в порту Чорноморська без їжі та води, а потім доставили до Тульчина, де вони вже два тижні перебувають.
Нагадаємо, вантаж із живими вівцями затримали у порту Чорноморська. Як повідомляли у Держпродспоживслужбі, овець затримали через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб, тварин планували утилізовувати.
У ніч на 27 жовтня фура з 300 вівцями виїхала з порту. Активісти не давали вивезти тварин, яких “Держпродспоживслужба вирішила спалити живцем”. На Гайсинській митниці вантаж із вівцями розмитнили. Фура з худобою направилася до Тульчина, де живих овець оглянули ветеринари, а мертвих мали утилізувати. У живих тварин взяли кров на аналізи, її передали на дослідження до Києва.