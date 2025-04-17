Время для загара: в пятницу и уик-энд в Украине ожидается более 20 градусов тепла

В пятницу на большей части нашей территории будет сухо и солнечно. Дожди будут идти только вокруг Карпат. Столбик термометра достигнет +23. В субботу температура воздуха в западных регионах снизится до все еще комфортных +16+19, а на остальной территории – будет держаться на отметках более +20. На Пасху погода также порадует солнцем и жаркими +20+24.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

В пятницу в Украине ожидается теплая погода, днем +20+23 градуса, в городах, поселках вблизи морей +16+20 градусов. Дожди завтра пройдут только на Закарпатье и вокруг Карпат. Большая часть нашей территории - сухо и солнечно - отмечает Диденко.

Однако синоптик добавила, что в восточных областях возможны небольшие порывы ветра, которые ближе к югу будут усиливаться. В субботу, 19 апреля, станет немного прохладнее, но температура воздуха останется достаточно комфортной.

В субботу ожидается снижение температуры воздуха до дневных +16+19 градусов в западной части, в целом в Украине предполагается 19-го апреля +20+24 градуса - сообщила синоптик.

Однако на Пасху летняя погода вернется и столбик термометра снова прыгнет вверх. Правда, в западных областях прогнозируются небольшие осадки.

В воскресенье, на Пасху, снова будет везде тепло, в Украине днем температура воздуха составит +20+24 градуса. Будет царить 20-го апреля сухая солнечная погода, лишь в западных областях вероятен небольшой дождь. Ветер на Пасху стихнет, будет ласковым - говорит Диденко.

Погода в столице также ожидается сухая и теплая. По словам синоптика, в пятницу и на выходные киевляне могут рассчитывать на +20+23 градуса.

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