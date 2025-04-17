Час для засмаги: у п'ятницю та вікенд в Україні очікується понад 20 градусів тепла

У п'ятницю на більшій частині нашої території буде сухо та сонячно. Дощитиме лише навколо Карпат. Стовпчик термометра сягне +23. У суботу температура повітря у західних регіонах знизиться до все ще комфортних +16+19, а на решті території – триматиметься на позначках понад +20. На Великдень погода також порадує сонцем та палкими +20+24.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає УНН.

У п'ятницю в Україні очікується тепла погода, вдень +20+23 градуси, у містах, селищах поблизу морів +16+20 градусів. Дощі завтра пройдуть лише на Закарпатті та навколо Карпат. Більша частина нашої території - сухо та сонячно - зазначає Діденко.

Проте синоптик додала, що в східних областях можливі невеличкі пориви вітру, які ближче до півдня будуть посилюватися. У суботу, 19 квітня, стане трохи прохолодніше, але температура повітря залишиться досить комфортною.

У суботу очікується зниження температури повітря до денних +16+19 градусів у західній частині, загалом в Україні передбачається 19-го квітня +20+24 градуси - повідомила синоптик.

Проте на Великдень літня погода повернеться і стовпчик термометра знову стрибне вгору. Щоправда, у західних областях прогнозуються невеликі опади.

У неділю, на Великдень, знову буде скрізь тепло, в Україні вдень температура повітря становитиме +20+24 градуси. Пануватиме 20-го квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ. Вітер на Великдень стихне, буде лагідним - каже Діденко.

Погода у столиці також очікується суха та тепла. За словами синоптика, у п'ятницю та на вихідні кияни можуть розраховувати на +20+23 градуси.

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