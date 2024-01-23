Временные руководители налоговой: кому и для чего они нужны.

Государственную налоговую службу и большинство территориальных подразделений уже не один месяц возглавляют исполняющие обязанности. Фактически вся вертикаль налоговой построена на и.о. - начиная с руководителя ГНС Татьяны Кириенко, которая была назначена исполняющей обязанности еще в конце 2021 года. Как говорится, нет ничего постояннее временного. Однако, как считают некоторые представители власти и эксперты, такая ситуация не способствует эффективной работе налоговой и даже порождает коррупцию, пишет УНН.

"Когда все выполняют обязанности, то это получается такая аморфная ситуация. И, в частности, в регионах люди чувствуют, что есть пространство для личного интереса, а не только государственного", - высказался в комментарии УНН бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

А вот экономический эксперт, аналитик Павел Себастьянович считает, что такая схема трудоустройства налоговиков имеет конкретную цель - "все руководители налоговой и таможни должны быть трудоустроены как вр.и.о., для быстрого увольнения несогласных".

Эксперты неоднократно озвучивали мнение, что временные руководители - это о держании на крючке. И что интересно, такое мнение косвенно подтвердил и глава профильного комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев.

"Это принципиальная позиция руководства Кабмина, с которой я абсолютно согласен... когда человек способен выполнять свою работу и демонстрирует эффективность и результат - его назначают. Если нет - уволить его в этом статусе гораздо проще", - отмечал Гетманцев в одном из своих интервью.

Но здесь возникает логичный вопрос: руководитель налоговой, которая находится в статусе и.о. с конца 21-го года, до сих пор не доказала, что способна выполнять работу, и не продемонстрировала своей эффективности? Если же доказала - то почему до сих пор не стала полноправным руководителем? А если за более чем два года в статусе и.о. ее работа до сих пор вызывает сомнения, то не лучше ли уволить такого специалиста? И при этом дать возможность компетентным органам проверить результаты такого руководства.

Но не увольняют и не назначают - а значит кому-то нужно, чтобы руководители налоговой находились в подвешенном состоянии.

"(...) мы видим - ни одного крупного совещания в стенах налоговой не происходит без участия непосредственного господина Гетманцева, что говорит о его ручном управлении всеми этими процессами.

Конечно, там юридически трудно доказать, что его подпись стоит под какими-то документами, которые определяют деятельность того или иного плательщика, но мы видим, что неформально и фактически руководит именно этот человек", - заявил в комментарии УНН член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко, который, как и многие другие эксперты и представители бизнеса, убежден: нардеп Гетманцев влияет на налоговую.

Аналитики отмечают, что такая ситуация - когда большинство руководителей в статусе и.о. - предоставляет возможности для внешнего влияния на орган и создает условия для реализации разного рода незаконных схем, махинаций и злоупотреблений.

А о злоупотреблениях со стороны налоговой бизнес буквально кричит: только статистика Совета бизнес-омбудсмена свидетельствует, что налоговая - лидер среди тех, на чьи действия жалуются предприниматели. И дело не в размере налогов, а в их администрировании. По статистике Союза украинских предпринимателей, практически каждое второе предприятие в государстве понесло убытки от действий налоговой.

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Среди основных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, - блокировка налоговых накладных, необоснованное отнесение компаний к рисковым, конфискация НДС. Но и это не все, как отметил в комментарии УНН экономический эксперт, аналитик Павел Себастьянович, в налоговой реализуется еще ряд схем, как, например, регистрация фиктивного НДС от фиктивных компаний; возврат НДС с фиктивного экспорта; реальный возврат НДС по фиктивным документам; организация схем по выводу из статуса "рисковый" и другие.

"Это не полный перечень всех схем и нововведений господина Гетманцева, думаю, у него еще много идей, как "улучшить" бизнес-климат в Украине", - отмечает Себастьянович.

И вот, еще одна идея, за которой, как считают эксперты, тоже стоит нардеп Гетманцев, начала воплощаться в жизнь. Речь идет о Нацстратегии доходов до 2030 года, в которую фактически заложено полное разрушение банковской тайны, что позволит налоговой не только заглянуть в карман к каждому украинцу, но и похозяйничать там.

Бизнес-сообщество все же надеется, что решение проблем во взаимодействии с налоговой сдвинется с места и будет системным. Но вряд ли это произойдет, пока большинство руководителей налоговых органов находятся в статусе временных, что порождает поле для злоупотреблений и позволяет говорить о внешнем вмешательстве в их работу.

"Очень важно, чтобы эти органы все-таки получили руководителей и бизнес и бизнес-ассоциации имели возможность с этими руководителями, в том числе, общаться. Поэтому просьба, я думаю, что от всей системы органов правопорядка, к правительству, все-таки назначить соответствующих руководителей", - отметил Генеральный прокурор Андрей Костин во время общения со СМИ, отвечая на вопрос журналиста УНН о возможных злоупотреблениях в налоговой и озвученные бизнесом факты ручного управления налоговой со стороны Гетманцева. Генпрокурор также добавил, что контролирующим органам следует построить такие отношения с бизнесом, "чтобы не возникало каких-то мыслей относительно того, кто и что контролирует".

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