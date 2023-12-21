Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Налоговая превратилась в частную компанию, которая управляется в ручном режиме и доходы которой - это взятки от предпринимателей, вынужденных их платить, чтобы продолжать свою деятельность. Такое мнение о взаимодействии налоговой и бизнеса в комментарии УНН высказала бухгалтер-практик Елена Синюк.

По ее мнению, действия налоговой нацелены на уничтожение легального бизнеса и распространение коррупции.

"Наша налоговая система превратилась в некую частную компанию, которой управляют в ручном режиме, а прибыль этой компании - это взятки, которые требуют, не стесняясь, вызывая руководителей компаний на "ковер для беседы". Хочешь работать - плати дань, или твой бизнес уничтожат блокировками и проверками" - считает Синюк.

С ФЛП, по ее словам, ситуация не лучше.

"Я сама недавно имела ситуацию, когда налоговик названивал моему клиенту-ФЛП, угрожая проверкой, при этом не предоставляя никаких документов (хотя должен был бы быть приказ на проверку), настойчиво предлагал встретиться где-то за пределами налоговой, чтобы поговорить и "разойтись мирно", то есть склонить к взятке. Подготовила для моего клиента-ФЛП официальные жалобы на эти действия налоговика. Результата нет до сих пор, то есть ситуацию пытаются затянуть, надеясь, что я тоже забуду. Но нет, жалобы будут и дальше", - рассказала бухгалтер.

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Синюк считает вполне оправданным утверждение, что вся налоговая в ручном режиме управляется нардепом, главой профильного комитета ВР Даниилом Гетманцевым.

"Чего только стоит блокировка накладных и ситуация вокруг кассовых аппаратов для ФЛП. Это внутренний враг, который работает явно не для процветания экономики и даже не знает законов. (...) Даже по определению "расчетная операция", с точки зрения господина Даниила, это все, что имеет расчеты. Но ведь закон о РРО дает четкое определение:

"расчетная операция - прием от покупателя наличных средств, платежных карточек, платежных чеков, жетонов и т. п. по месту реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (непредоставленную услугу), а в случае применения банковской платежной карточки - оформление соответствующего расчетного документа по оплате в безналичной форме товара (услуги) банком покупателя или, в случае возврата товара (отказа от услуги), оформление расчетных документов по перечислению средств в банк покупателя".

Это яркий факт того, что нет никакого значения, что пишет в законе, если у господина Даниила есть свое видение, то налоговая будет выполнять именно его видение, а не то, что пишет в законе. Для чего нам тогда законы? Вопрос риторический", - говорит Синюк.

Ситуацию с блокировкой налоговых накладных бухгалтер характеризует как "сплошной ужас".

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"Очень много необоснованных блокировок. Даже когда компания-импортер, то есть платит НДС уже при растаможке, все равно много накладных блокируется, потому что код товара входит в рисковые. Но где здесь риск, если товар официально прошел растаможку и официально уплачен НДС? Эта компания была вынуждена перейти на продажу неплательщикам НДС, потому что оптовые покупатели-плательщики НДС не хотят работать с такой компанией, чтобы самим не попасть в рисковые", - описывает ситуацию Синюк.

Еще один пример, который привела бухгалтер, когда компания судится годами по разблокированию НДС, потеряла много средств из-за претензий от покупателей, работа фактически остановлена, компания все суды выиграла, но налоговая все равно не выполняет решение суда, то есть не разблокирует накладные. "То есть мы якобы идем в Европу, хотим иметь развитую страну, в то же время налоговая может позволить себе не выполнять решение суда. Получается, что налоговая выше судебной системы? А почему? Потому что налоговики знают, что им ничего за это не будет, потому что они имеют такое указание "сверху" (опять о ручном режиме), а вот бизнес страдает", - возмущается бухгалтер.

Она привела еще один, по ее мнению, полностью абсурдный пример.

"Компания предоставляет электроизмерительные услуги, покупает расходные материалы, а ей блокируют почти все накладные, потому что нет достаточно товара на остатках. А откуда возьмется этот товар, если речь об услугах? Это же полный абсурд", - говорит Синюк.

Она отмечает, что на "все эти танцы с бубном вокруг НДС" бизнес вынужден тратить много времени.

"Вместо того, чтобы заниматься развитием бизнеса или какой-то текущей работой, приходится сканировать тысячи (я не шучу, именно тысячи) документов, грузить их с 30-го раза в кабинет, потому что система постоянно виснет, чтобы потом получить отказ, потому что якобы нет какого-то документа, а я потом захожу в свои документы, и там есть этот документ, просто инспектор "не заметил" его, а фактически даже не смотрел, просто выполняет план по отказам плательщикам. И снова вспоминается ручной режим", - говорит Синюк.

По ее словам, ей известно, что предоставляются услуги по разблокированию налоговых накладных за определенный процент, или же снятие статуса рисковой с компании через "своих налоговиков". Синюк говорит, что и сама сталкивалась с такими предложениями, а после отказа со стороны предприятия - компании просто не давали работать.

"У коллег есть "свои налоговики", которые прямо говорят, когда можно регистрировать накладные, а когда - нет. То есть понимаете, что Налоговый кодекс и законы себе просто существуют, но не для налоговой. На проверках инспекторы, не стесняясь, называют сумму взятки, устраивая просто рэкет. Затем господин Даниил показывает нам графики и рассказывает, как борется с коррупцией, а фактически борется с теми, что недостаточно заплатили. Вот такие реалии", - говорит Синюк.

По словам бухгалтера, чаще всего с проблемами сталкиваются реально работающие компании, которые получают доход и платят налоги.

"Налоговая видит, что такие компании можно "доить", а, извиняюсь, "щипать как гусей", как говорят известные политики (отсылка к высказыванию Гетманцева: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал" - ред.). Производители и импортеры также страдают, потому что у них нет так называемого "входного" НДС от "нерисковых" поставщиков", - объясняет Синюк.

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Специалист говорит, что ситуация может измениться только, если налоговой политикой будут заниматься именно практики, которые понимают, как работает бизнес.

"Потому что пока этим занимаются теоретики, которые живут в идеальном мире с розовыми пони - легальный бизнес в Украине вымрет. Думаю, что господин Гетманцев и его приспешники делают все, чтобы уничтожить именно легальный бизнес, который пережил ковид, войну, а методы господина Гетманцева с очень большой вероятностью, по моему мнению, не переживет", - считает Синюк.

Бухгалтер, которая ежедневно сталкивается с несправедливостью и неправомерными действиями в отношении бизнеса, решила бороться законными методами, которые предоставлены гражданам. Поэтому она создала петицию за увольнение Гетманцева с должностей руководителя налогового комитета ВР - https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=11809.

"Граждане имеют право выражать свою позицию в виде петиций. Что мы имеем сейчас? Голоса удаляются сотнями, профили пользователей зачищают также. Я подавала жалобы на такой произвол. Вот вам еще один пример ручного управления", - заявила Синюк.