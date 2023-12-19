Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  30737 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  63031 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
  •  91516 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  127960 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
  •  131103 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
  •  130820 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  128306 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  120251 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  114076 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107301 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  195328 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  240658 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237401 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246836 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  202959 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта

Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта

  •  109380 просмотра
Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк

Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк

  •  107693 просмотра
Ситуация в Крыму: колону военной техники рф зафиксировали в Керчи

Ситуация в Крыму: колону военной техники рф зафиксировали в Керчи

  •  106625 просмотра
ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения

  •  100495 просмотра
Прослушка в кабинете Залужного: в ГУР заявили о попытке рф получить информацию о ВСУ

Прослушка в кабинете Залужного: в ГУР заявили о попытке рф получить информацию о ВСУ

  •  56579 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
blokirovka-nalogovikh-nakladnikh-v-absolyutnom-bolshinstve-sluchaev-nalogovaya-proigrivaet-v-sudakh-po-iskam-biznesa

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 06:56  •  91516 просмотра

Read in English

В абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса по блокировке налоговых накладных

Почти 95% судебных споров по блокированию налоговых накладных выигрывают представители бизнеса. Однако такая судебная волокита с налоговой может затягиваться на год и более. Об этом в комментарии УНН рассказал управляющий партнер адвокатского объединения VINCO'S Максим Покотинский.

Количество обращений по блокировке НН увеличивается, если сравнивать с периодом до начала полномасштабного вторжения. Очень много еще обращаются по поводу КВЭДов дополнительных - на каждую операцию дополнительный КВЭД. Раньше они (налоговики - ред.) смотрели более лояльно, а сейчас под каждую операцию они требуют, чтобы был открыт дополнительный КВЭД в ООО. Если вы сопутствующий какой-то товар покупаете и у вас нет соответствующего КВЭДа - у вас будет блокировка НН

- пояснил юрист.

Покотинский рассказал о механизме административного обжалования блокировки налоговой накладной.

"Первое, что можно сделать, - отнести объяснение в ту самую налоговую, которая заблокировала. Второе - отнести жалобу в Главное управление ГНС Украины.

На нашем примере ни жалобы, ни объяснения не работают, очень редко жалоба имеет результаты, объяснения, как по мне, вообще не действенный инструмент. Сама налоговая, которая заблокировала, читает эти объяснения и должна потом разблокировать.

Тенденция - все идем в суд", - говорит адвокат.

По словам юриста, почти 90% тех предпринимателей, которые обратились за услугой разблокировки накладной на этапе подачи объяснения, - в итоге доходят до суда.

"В суде ситуация намного лучше. Суды становятся на сторону налогоплательщиков - почти 95% успешных у нас судебных дел. Мы разблокируем эти налоговые накладные, выводим их из рисковых плательщиков, если они есть.

Налоговая не видит или не хочет смотреть часть документов, подаваемых в объяснениях, то суд действует в рамках законодательства. И если реально безосновательная ситуация с блокировкой НН, то в 95% это выигрышное дело. Единственный минус судебной системы - это время. Если мы берем Киев и Киевскую область - то это очень долго, это больше года. Если это регионы - это 3-6 месяцев", - рассказал юрист.

По словам Покотинского, очень много обращений о заблокированных налоговых накладных поступает от представителей ритейла.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в недавнем интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощник Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Блокування податкових накладних: в абсолютній більшості випадків податкова програє в судах за позовами бізнесу
Blocking of tax invoices: in the vast majority of cases, the tax authorities lose in courts on business claims
Новости по теме

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

В абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса по блокировке налоговых накладных.

Экономика •   •  91516 просмотра
Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 80 раз, выпустили 9 беспилотников: есть повреждения

Российские войска атаковали Запорожскую область 84 раза за сутки, включая 9 ударов с беспилотников, обошлось без жертв.

Война •   •  18114 просмотра
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 80 раз, выпустили 9 беспилотников: есть повреждения

Армия рф не оставляет попыток выйти на границы Донецкой области, однако ВСУ держат оборону и уничтожают врага - Сырский

Украинские войска обороняются от российского наступления на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, успешно удерживая позиции и нанося противнику значительные потери.

Война •   •  21008 просмотра
Армия рф не оставляет попыток выйти на границы Донецкой области, однако ВСУ держат оборону и уничтожают врага - Сырский

Враг под вечер ударил по Купянску, есть раненый

Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области, ранен один мужчина в Купянске; его состояние средней тяжести.

Война •   •  19413 просмотра
Враг под вечер ударил по Купянску, есть раненый

По Херсонской области россияне выпустили 495 снарядов, есть жертва

Российские войска совершили 79 обстрелов Херсонской области, в результате чего погиб один человек.

Война •   •  19861 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 495 снарядов, есть жертва

Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии ночью, но обошлось без жертв, после чего сообщалось о затишье.

Война •   •  19410 просмотра
Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 348 тысяч

По данным Генерального штаба Украины, российские войска понесли около 348 300 потерь и потеряли 5 798 танков, а также тысячи единиц другой военной техники в Украине.

Война •   •  19742 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 348 тысяч

В Хмельницкой области ночью уничтожили два российских "шахеда"

Силы обороны Украины уничтожили два российских ударных беспилотника "шахед" в Хмельницкой области.

Война •   •  18471 просмотра
В Хмельницкой области ночью уничтожили два российских "шахеда"

Украина готовит санкции против строителей Керченского моста

Украина планирует ввести санкции против строителей Керченского моста, включая компании, находящиеся под американскими санкциями и связанные с соратником Путина Аркадием Ротенбергом. Координация ведется в Министерстве экономики.

Политика •   •  22426 просмотра
Украина готовит санкции против строителей Керченского моста

В Украине ожидается небольшой дождь и до 10° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток

Температура в Украине поднимется до 10°C с небольшим дождем и возможной гололедицей на дорогах на северо-востоке. Ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-6° тепла, днем 4-10° тепла.

Общество •   •  20948 просмотра
В Украине ожидается небольшой дождь и до 10° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток