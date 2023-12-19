Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Почти 95% судебных споров по блокированию налоговых накладных выигрывают представители бизнеса. Однако такая судебная волокита с налоговой может затягиваться на год и более. Об этом в комментарии УНН рассказал управляющий партнер адвокатского объединения VINCO'S Максим Покотинский.

Количество обращений по блокировке НН увеличивается, если сравнивать с периодом до начала полномасштабного вторжения. Очень много еще обращаются по поводу КВЭДов дополнительных - на каждую операцию дополнительный КВЭД. Раньше они (налоговики - ред.) смотрели более лояльно, а сейчас под каждую операцию они требуют, чтобы был открыт дополнительный КВЭД в ООО. Если вы сопутствующий какой-то товар покупаете и у вас нет соответствующего КВЭДа - у вас будет блокировка НН - пояснил юрист.

Покотинский рассказал о механизме административного обжалования блокировки налоговой накладной.

"Первое, что можно сделать, - отнести объяснение в ту самую налоговую, которая заблокировала. Второе - отнести жалобу в Главное управление ГНС Украины.

На нашем примере ни жалобы, ни объяснения не работают, очень редко жалоба имеет результаты, объяснения, как по мне, вообще не действенный инструмент. Сама налоговая, которая заблокировала, читает эти объяснения и должна потом разблокировать.

Тенденция - все идем в суд", - говорит адвокат.

По словам юриста, почти 90% тех предпринимателей, которые обратились за услугой разблокировки накладной на этапе подачи объяснения, - в итоге доходят до суда.

"В суде ситуация намного лучше. Суды становятся на сторону налогоплательщиков - почти 95% успешных у нас судебных дел. Мы разблокируем эти налоговые накладные, выводим их из рисковых плательщиков, если они есть.

Налоговая не видит или не хочет смотреть часть документов, подаваемых в объяснениях, то суд действует в рамках законодательства. И если реально безосновательная ситуация с блокировкой НН, то в 95% это выигрышное дело. Единственный минус судебной системы - это время. Если мы берем Киев и Киевскую область - то это очень долго, это больше года. Если это регионы - это 3-6 месяцев", - рассказал юрист.

По словам Покотинского, очень много обращений о заблокированных налоговых накладных поступает от представителей ритейла.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в недавнем интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощник Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.