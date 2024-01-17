У Спілці українських підприємців назвали проблеми, з якими найчастіше стикається бізнес: кожне друге підприємство зазнає збитків від дій податкової

Проблеми, з якими зараз найчастіше стикається український бізнес, умовно можна поділити на дві групи: пов’язані з війною та пов’язані з тиском з боку правоохоронних і контролюючих органів. Як розповіла у коментарі УНН виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, якщо перший блок проблем влада намагається вирішувати, то другий – практично не рухається.

Вона зауважила, що сьогодні бізнес в Україні працює в надскладних умовах: щоденні тривоги, обстріли, зруйнована логістика, періодичні відключення світла, мобільного зв’язку. Глазкова додала, що Спілка систематизує проблеми бізнесу та сприяє адвокації необхідних рішень влади щодо їхнього вирішення.

Попри все, бізнес продовжує свою роботу, виплачує заробітні плати та сплачує податки, які так необхідні для фінансування наших військових. Найчастіші запити до Спілки: бронювання працівників та їх відрядження за кордон, логістичні проблеми на кордоні, незаконні дії правоохоронців, фіскальний тиск з боку податкової та митної служб. І якщо перший блок питань, пов’язаний з військовими діями, влада поступово вирішує, то другий блок питань, який спричинений роботою правоохоронних та перевірних органів, практично не рухається, а подекуди навіть погіршується, зокрема, у питанні блокування податкових накладних - розповіла Глазкова.

За її словами, кількість блокувань стрімко зросла у жовтні 2022 року, і практично кожне друге підприємство зазнало збитків від недосконалої роботи податкової служби. За словами Глазкової, протягом року Спілка неодноразово зверталася з відповідними ініціативами до уряду, Міністерства фінансів та Міністерства економіки, народних депутатів, які б дали можливість доброчесному бізнесу працювати без зайвих витрат на збір доказів своєї невинуватості перед державою. І хоча, як зауважує виконавча директорка СУП, попри те, що у більшості випадків бізнес отримував допомогу – системного рішення розв’язання проблеми досі немає.

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За даними СУП, щомісячно понад 25 тис. компаній стикаються з проблемою зупинки реєстрації податкових накладних, близько 80% після оскаржень вирішуються в адміністративному порядку. Інші звернення, які розглядаються судами, у 95% вирішуються на користь бізнесу. Загалом у 90% претензії податкової - помилкові.

"Складання пояснень, подання сканованих документів, завіряння підписів, печаток, оплата послуг адвокатів та судових органів, - даремно витрачені час і гроші, які б могли інвестуватися та піти на ЗСУ. За розрахунками Спілки, на розблокування податкових накладних бізнес щомісячно витрачає близько 400 млн грн. Також втрачає економіка країни, виробництво, переробна галузь, яка б могла розвиватись більш стрімкими темпами", - вважає Глазкова.

За її словами, окремою проблемою механізму блокування податкових накладних є корупційні ризики, "коли створення проблем з реєстрацією податкових накладних з боку податківців пов’язано з людським фактором і є скритою формою тиску на бізнес з метою отримання неправомірної вигоди".

Вона зауважила, що зазначені ризики були відображені в антикорупційному дослідженні НАЗК, яке було проведено за участі аналітичного центру Спілки та презентовано у грудні 2023 року. Вона висловила сподівання, що висновки НАЗК все ж вплинуть на зміну філософії адміністрування податків.

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