Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  16734 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  45663 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
  •  126707 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  155557 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  137118 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  131917 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  129290 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  143643 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  151536 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  147194 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес.

Экономика •   •  45663 просмотра
Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК

С начала полномасштабной войны россии против Украины Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 300 случаев нарушений со стороны ТЦК и ВВК. На сегодняшний день 28 обвинительных актов направлено в суд.

Криминал и ЧП •   •  9495 просмотра
ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК

На Львовщине в результате пожара в доме погиб пожилой мужчина с 2-летней внучкой

Дедушка и его 2-летняя внучка погибли во время пожара в жилом доме во Львовской области, причем мужчина, как сообщается, пытался спасти ребенка, прикрыв его собой.

Криминал и ЧП •   •  9041 просмотра
На Львовщине в результате пожара в доме погиб пожилой мужчина с 2-летней внучкой

На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ

Украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Вражеская группа, замеченная во время наблюдения, была полностью уничтожена минометным огнем.

Война •   •  12089 просмотра
На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ

Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении топ-менеджменту компаний, которые во время войны продолжали поставлять в рф системы заграждения.

Криминал и ЧП •   •  10093 просмотра
Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении

В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города

Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.

Война •   •  14286 просмотра
В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города

Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики

Устойчивость мировой экономики превзошла все прогнозы, но на Всемирном экономическом форуме дискуссии сосредоточены на войнах: россия против Украины, противостояние Израиля и Хамас, конфликт в Красном море и другие вероятные угрозы.

Экономика •   •  13567 просмотра
Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики

В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко

По сообщениям советника городского головы, оккупанты перемещались к Волновахе, Донецкая область, из Мариуполя.

Война •   •  14053 просмотра
В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко

Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: назвал целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя

Украина провела переговоры с Бельгией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, относительно шагов на пути к членству в ЕС с общей целью проведения межправительственной конференции как начального этапа переговоров о вступлении. Стороны также обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Политика •   •  11862 просмотра
Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: назвал целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя

Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора, который шпионил за Воздушными силами Вооруженных сил Украины в пользу российских спецслужб. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  10177 просмотра
Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора