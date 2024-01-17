В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес.
ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК
С начала полномасштабной войны россии против Украины Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 300 случаев нарушений со стороны ТЦК и ВВК. На сегодняшний день 28 обвинительных актов направлено в суд.
На Львовщине в результате пожара в доме погиб пожилой мужчина с 2-летней внучкой
Дедушка и его 2-летняя внучка погибли во время пожара в жилом доме во Львовской области, причем мужчина, как сообщается, пытался спасти ребенка, прикрыв его собой.
На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ
Украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Вражеская группа, замеченная во время наблюдения, была полностью уничтожена минометным огнем.
Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении топ-менеджменту компаний, которые во время войны продолжали поставлять в рф системы заграждения.
В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города
Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики
Устойчивость мировой экономики превзошла все прогнозы, но на Всемирном экономическом форуме дискуссии сосредоточены на войнах: россия против Украины, противостояние Израиля и Хамас, конфликт в Красном море и другие вероятные угрозы.
В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко
По сообщениям советника городского головы, оккупанты перемещались к Волновахе, Донецкая область, из Мариуполя.
Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: назвал целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя
Украина провела переговоры с Бельгией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, относительно шагов на пути к членству в ЕС с общей целью проведения межправительственной конференции как начального этапа переговоров о вступлении. Стороны также обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора, который шпионил за Воздушными силами Вооруженных сил Украины в пользу российских спецслужб. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.