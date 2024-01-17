В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Проблемы, с которыми сейчас чаще всего сталкивается украинский бизнес, условно можно разделить на две группы: связанные с войной и связанные с давлением со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Как рассказала в комментарии УНН исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, если первый блок проблем власть пытается решать, то второй - практически не двигается.

Она отметила, что сегодня бизнес в Украине работает в сверхсложных условиях: ежедневные тревоги, обстрелы, разрушенная логистика, периодические отключения света, мобильной связи. Глазкова добавила, что Союз систематизирует проблемы бизнеса и способствует адвокации необходимых решений власти по их решению.

Несмотря на все, бизнес продолжает свою работу, выплачивает заработные платы и платит налоги, которые так необходимы для финансирования наших военных. Самые частые запросы в Союз: бронирование работников и их командировки за границу, логистические проблемы на границе, незаконные действия правоохранителей, фискальное давление со стороны налоговой и таможенной служб. И если первый блок вопросов, связанный с военными действиями, власть постепенно решает, то второй блок вопросов, вызванный работой правоохранительных и проверочных органов, практически не движется, а иногда даже ухудшается, в частности, в вопросе блокировки налоговых накладных - рассказала Глазкова.

По ее словам, количество блокировок стремительно возросло в октябре 2022 года, и практически каждое второе предприятие понесло убытки от несовершенной работы налоговой службы. По словам Глазковой, в течение года Союз неоднократно обращался с соответствующими инициативами к правительству, Министерству финансов и Министерству экономики, народным депутатам, которые бы дали возможность добропорядочному бизнесу работать без лишних затрат на сбор доказательств своей невиновности перед государством. И хотя, как отмечает исполнительный директор СУП, несмотря на то, что в большинстве случаев бизнес получал помощь - системного решения решения проблемы до сих пор нет.

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По данным СУП, ежемесячно более 25 тыс. компаний сталкиваются с проблемой остановки регистрации налоговых накладных, около 80% после обжалований решаются в административном порядке. Другие обращения, которые рассматриваются судами, в 95% решаются в пользу бизнеса. В целом в 90% претензии налоговой - ошибочны.

"Составление объяснений, подача сканированных документов, заверение подписей, печатей, оплата услуг адвокатов и судебных органов, - зря потраченные время и деньги, которые могли бы инвестироваться и пойти на ВСУ. По расчетам Союза, на разблокировку налоговых накладных бизнес ежемесячно тратит около 400 млн грн. Также теряет экономика страны, производство, перерабатывающая отрасль, которая могла бы развиваться более стремительными темпами", - считает Глазкова.

По ее словам, отдельной проблемой механизма блокировки налоговых накладных являются коррупционные риски, "когда создание проблем с регистрацией налоговых накладных со стороны налоговиков связано с человеческим фактором и является скрытой формой давления на бизнес с целью получения неправомерной выгоды".

Она отметила, что указанные риски были отражены в антикоррупционном исследовании НАПК, которое было проведено при участии аналитического центра Союза и представлено в декабре 2023 года. Она выразила надежду, что выводы НАПК все же повлияют на изменение философии администрирования налогов.

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