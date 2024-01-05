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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Киев • УНН

 • 212395 просмотра

Влияние блокировки налоговых накладных на украинский бизнес

Эксперт аналитического центра Союза украинских предпринимателей Мирослав Лаба в комментарии УНН оценил влияние блокировки налоговых накладных на работу бизнеса. Эксперт отмечает, что не весь бизнес способен выдержать дополнительную финансовую нагрузку, которая возникает из-за действий налоговой.

Мирослав Лаба отмечает, что проблемы обострились после внесения в октябре 2022 года изменений в постановление Кабмина "Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных" (№1165).

"После этих изменений количество блокировок существенно увеличилось. Правительство, комитет пытались уменьшить количество блокировок для бизнеса, но фактически все изменения, которые были внесены в это постановление 1165, не дали желаемого результата. Статистика, которую дает налоговая служба, это ежемесячно блокируется около 25 тысяч компаний. И эти компании - их количество не уменьшается, а даже я бы сказал, что в последнее время постепенно увеличивается. Из той статистики, которую подает налоговая, по моему, за сентябрь месяц 20 тысяч компаний обжаловали решение налоговой, и 19 тысяч было налоговой согласовано - то есть принята позиция бизнеса, и эта блокировка была снята. Но налоговая говорит: не все же обжалуют, 6 тысяч не обжаловали, значит эти 6 тысяч являются рисковыми компаниями и так далее. Но это также не соответствует действительности, потому что многие компании не обжалуют решение налоговой, поскольку это очень долгое время. То есть на сегодня представление в суд, судебные решения, исполнение судебного решения - это все затягивается на год и более. У нас есть компании, которые по два года судились за налоговые накладные, а потом еще нужно ждать, пока налоговая служба выполнит судебные решения", - рассказал Лаба.

Он объяснил, как ситуация с блокировкой налоговых накладных влияет на бизнес.

"Как это влияет на деятельность компаний? Очень негативно. Потому что фактически это, во-первых, заблокированный кредит, то есть компания по заблокированной налоговой накладной должна уплатить налог авансом. И второе - это расходы на само обжалование, судебное решение и так далее. То есть на сегодня одна заблокированная налоговая накладная - это, как бизнес говорит, 12 часов подготовки документов, это 30-40 различных документов, которые необходимо приложить к этой налоговой накладной. Это же расходы, и также некоторые компании говорят, что не имеют дополнительно двух-трех бухгалтеров на регистрацию налоговых накладных, на их разблокировку, на подготовку документов. То есть, это дополнительная финансовая нагрузка на бизнес. Кто-то ее выдерживает, а кто-то - нет. Если взять общую статистику - количество плательщиков НДС, которую показывает налоговая, то эта статистика идет в минус. Кто-то выезжает за границу, кто-то закрывается, кто-то уходит в тень", - пояснил эксперт.

Лаба привел пример компании из Одессы, которая 11 раз подавала таблицу для возможности регистрации налоговых накладных.

"11 раз она подавала, налоговая 11 раз ей отменяла. После того, как вмешался Совет бизнес-омбудсмена - налоговая приняла эту таблицу. Получается, что по каким-то надуманным причинам налоговая отказывает бизнесу в его законной деятельности. Почему это происходит? Кто должен решить проблему? Вопрос может решить комитет ВР (профильный комитет ВР под руководством нардепа Даниила Гетманцева - ред.), внеся определенные изменения в Налоговый кодекс, и также это должен быть Минфин, который должен установить какие-то контрольные точки, чтобы поменять систему и блокировки налоговых накладных, и их обжалования", - считает эксперт.

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По словам Лабы, статистика блокировки накладных налоговой отличается по регионам: в некоторых регионах количество блокировок выросло в три-четыре раза, а в некоторых - уменьшилось вполовину.

"По моему мнению, очень существенно на эту историю, нехорошую историю с коррупционными рисками, блокировки налоговых накладных влияет отношение, наверное, к этой работе на местах. В одних областях, где отношение, и люди реально объективно смотрят и принимают решения, эта статистика положительная, и оно уменьшается, а там, где есть какое-то давление на бизнес, желание получить или какие-то дополнительные поступления, или какие-то дополнительные благодарности - это количество блокировок увеличивается", - отметил эксперт.

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Он отметил, что с точки зрения наполнения бюджета - инструмент блокировки налоговых накладных можно рассматривать как положительный, но в целом он вреден для экономики.

"Этот инструмент, возможно, имеет право на жизнь, но он не должен вредить экономике", - отметил Лаба.

Он добавил, что комитет ВР, возглавляемый Гетманцевым, а также Минфин и Минэкономики должны найти баланс для решения проблемы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика

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