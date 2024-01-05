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Експерт: блокування податкових накладних - додаткове фінансове навантаження на бізнес, і не всі його витримують

Експерт: блокування податкових накладних - додаткове фінансове навантаження на бізнес, і не всі його витримують

Київ • УНН

 • 212399 перегляди

Вплив блокування податкових накладних на український бізнес

Експерт аналітичного центру Спілки українських підприємців Мирослав Лаба у коментарі УНН оцінив вплив блокування податкових накладних на роботу бізнесу. Експерт зауважує, що не весь бізнес здатен витримати додаткове фінансове навантаження, яке виникає через дії податкової.

Мирослав Лаба зауважує, що проблеми загострилися після внесення у жовтні 2022 року змін до постанови Кабміну "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" (№1165).

"Після цих змін кількість блокувань суттєво збільшилася. Уряд, комітет намагалися зменшити кількість блокувань для бізнесу, але фактично всі зміни, які були внесені у цю постанову 1165, не дали бажаного результату. Статистика, яку дає податкова служба, це щомісячно блокується біля 25 тисяч компаній. І ці компанії - їх кількість не зменшується, а навіть я б сказав, що останнім часом поступово збільшується. З тої статистики, яку подає податкова, по моєму, за вересень місяць 20 тисяч компаній оскаржили рішення податкової, і 19 тисяч було податковою погоджено - тобто прийнята позиція бізнесу, і це блокування було знято. Але податкова каже: не всі ж оскаржують, 6 тисяч не оскаржило, значить ці 6 тисяч є ризикові компанії і так далі. Але це також не відповідає дійсності, тому що багато компаній не оскаржують рішення податкової, оскільки це дуже довгий час. Тобто на сьогодні подання до суду, судові рішення, виконання судового рішення - це все затягується на рік і більше. У нас є компанії, які по два роки судилися за податкові накладні, а потім ще потрібно чекати, поки податкова служба виконає судові рішення", - розповів Лаба.

Він пояснив, як ситуація з блокуванням податкових накладних впливає на бізнес.

"Як це впливає на діяльність компаній? Дуже негативно. Тому що фактично це, по-перше, заблокований кредит, тобто компанія по заблокованій податковій накладній повинна сплатити податок авансом. І друге - це витрати на саме оскарження, судове рішення і так далі. Тобто на сьогодні одна заблокована податкова накладна – це, як бізнес каже, 12 годин підготовки документів, це 30-40 різних документів, які необхідно докласти до цієї податкової накладної. Це ж витрати, і також деякі компанії кажуть, що не мають додатково двох-трьох бухгалтерів на реєстрацію податкових накладних, на їх розблокування, на підготовку документів. Тобто, це додаткове фінансове навантаження на бізнес. Хтось його витримує, а хтось - ні. Якщо взяти загальну статистику - кількість платників ПДВ, яку показує податкова, то ця статистика іде мінусом. Хтось виїжджає за кордон, хтось закривається, хтось іде в тінь", - пояснив експерт.

Лаба навів приклад компанії з Одеси, яка 11 разів подавала таблицю для можливості реєстрації податкових накладних.

"11 разів вона подавала, податкова 11 разів їй відміняла. Після того, як втрутилася Рада бізнес-омбудсмена - податкова прийняла цю таблицю. Виходить, що по якихось надуманих причинах податкова відмовляє бізнесу в його законній діяльності. Чому це відбувається? Хто має вирішити проблему? Питання може вирішити комітет ВР (профільний комітет ВР під керівництвом нардепа Данила Гетманцева – ред.), внісши певні зміни в Податковий кодекс, і також це мав би бути Мінфін, який мав би встановити якісь контрольні точки, щоб поміняти систему і блокування податкових накладних, і їх оскарження", - вважає експерт.

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За словами Лаби, статистика блокування накладних податковою різниться за регіонами: у деяких регіонах кількість блокувань зросла в три-чотири рази, а в деяких – зменшилась вполовину.

"На мою думку, дуже суттєво на цю історію, нехорошу історію з корупційними ризиками, блокування податкових накладних впливає відношення, напевно, до цієї роботи на місцях. В одних областях, де відношення, і люди реально обʼєктивно дивляться і приймають рішення, ця статистика позитивна, і воно зменшується, а там, де є якийсь тиск на бізнес, бажання отримати чи якісь додаткові надходження, чи якісь додаткові подяки - ця кількість блокувань збільшується", - зауважив експерт.

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Він зауважив, що з точки зору наповнення бюджету – інструмент блокування податкових накладних можна розглядати як позитивний, але загалом він шкідливий для економіки.

"Цей інструмент, можливо, має право на життя, але він не має шкодити економіці", - зауважив Лаба.

Він додав, що комітет ВР, очолюваний Гетманцевим, а також Мінфін та Мінекономіки мають знайти баланс для вирішення проблеми.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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