Тимчасові керівники податкової: кому і для чого вони потрібні

Державну податкову службу та більшість територіальних підрозділів уже не один місяць очолюють виконувачі обов’язків. Фактично вся вертикаль податкової побудована на в.о. – починаючи з очільниці ДПС Тетяни Кірієнко, яку було призначено виконувачкою обов’язків ще наприкінці 2021 року. Як-то кажуть, немає нічого постійнішого за тимчасове. Однак, як вважають деякі представники влади та експерти, така ситуація не сприяє ефективній роботі податкової та навіть породжує корупцію, пише УНН.

"Коли всі виконують обов'язки, то це виходить така аморфна ситуація. І, зокрема, у регіонах люди відчувають, що є простір для особистого інтересу, а не тільки державного", - висловився у коментарі УНН бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

А ось економічний експерт, аналітик Павло Себастьянович вважає, що така схема працевлаштування податківців має конкретну мету – "усі керівники податкової та митниці повинні бути працевлаштовані як т.в.о., для швидкого звільнення незгодних".

Експерти неодноразово озвучували думку, що тимчасові керівники – це про тримання на гачку. І що цікаво, таку думку опосередковано підтвердив і очільник профільного комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев

"Це принципова позиція керівництва Кабміну, з якою я абсолютно згоден... коли людина спроможна виконувати свою роботу і демонструє ефективність та результат – її призначають. Як ні – звільнити її в цьому статусі набагато простіше", – зазначав Гетманцев в одному зі своїх інтерв’ю.

Але тут виникає логічне питання: очільниця податкової, яка перебуває у статусі в.о. з кінця 21-го року, досі не довела, що спроможна виконувати роботу, та не продемонструвала своєї ефективності? Якщо ж довела – то чому досі не стала повноправним керівником? А якщо за понад два роки у статусі в.о. її робота досі викликає сумніви, то чи не краще звільнити такого фахівця? Та заодно дати можливість компетентним органам перевірити результати такого керівництва.

Та не звільняють і не призначають – а отже комусь потрібно, аби керівники податкової перебували у підвішеному стані.

"(…) ми бачимо – жодної великої наради у стінах податкової не відбувається без участі безпосередньої пана Гетманцева, що каже про його ручне керування всіма цими процесами.

Звичайно, там юридично важко доказати, що його підпис стоїть під якимись документами, які визначають діяльність того чи іншого платника, але ми бачимо, що неформально і фактично керує саме цей чоловік", - заявив у коментарі УНН член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко, який, як і багато інших експертів та представників бізнесу, переконаний: нардеп Гетманцев впливає на податкову.

Аналітики зауважують, що така ситуація – коли більшість керівників у статусі в.о. – надає можливості для зовнішнього впливу на орган та створює умови для реалізації різного роду незаконних схем, оборудок та зловживань.

А про зловживання з боку податкової бізнес буквально кричить: лише статистика Ради бізнес-омбудсмена свідчить, що податкова - лідер серед тих, на чиї дії скаржаться підприємці. І справа не у розмірі податків, а у їхньому адмініструванні. За статистикою Спілки українських підприємців, практично кожне друге підприємство в державі зазнало збитків від дій податкової.

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Серед основних проблем, з якими стикаються підприємці, - блокування податкових накладних, необґрунтоване віднесення компаній до ризикових, конфіскація ПДВ. Але і це не все, як зазначив у коментарі УНН економічний експерт, аналітик Павло Себастьянович, у податковій реалізується ще низка схем, як, наприклад, реєстрація фіктивного ПДВ від фіктивних компаній; повернення ПДВ з фіктивного експорту; реальне повернення ПДВ за фіктивними документами; організація схем із виведення зі статусу "ризиковий" та інші.

"Це не повний перелік усіх схем та нововведень пана Гетманцева, гадаю, у нього ще багато ідей, як "покращити" бізнес-клімат в Україні", - зазначає Себастьянович.

І ось, ще одна ідея, за якою, як вважають експерти, теж стоїть нардеп Гетманцев, почала втілюватися у життя. Ідеться про Нацстратегію доходів до 2030 року, у яку фактично закладено повне руйнування банківської таємниці, що дозволить податковій не лише зазирнути у кишеню до кожного українця, а й похазяйнувати там.

Бізнес-спільнота все ж сподівається, що вирішення проблем у взаємодії з податковою зрушить з місця і буде системним. Та навряд чи це станеться, допоки більшість керівників податкових органів перебувають у статусі тимчасових, що породжує поле для зловживань та дає можливість говорити про зовнішнє втручання у їхню роботу.

"Дуже важливо, щоб ці органи все-таки отримали керівників і бізнес та бізнес-асоціації мали можливість з цими керівниками, у тому числі, спілкуватися. Тому прохання, я думаю, що від всієї системи органів правопорядку, до уряду, все-таки призначити відповідних керівників", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін під час спілкування зі ЗМІ, відповідаючи на запитання журналіста УНН про можливі зловживання у податковій та озвучені бізнесом факти ручного керування податкової з боку Гетманцева. Генпрокурор також додав, що контролюючим органам варто побудувати такі відносини з бізнесом, "щоб не виникало якихось думок щодо того, хто і що контролює".

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