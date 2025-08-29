$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
06:38 • 10707 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 10747 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 16185 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 40814 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 53746 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 125902 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 67529 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77370 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 112619 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 126074 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
62%
752мм
Популярные новости
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29 августа, 00:54 • 16471 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 14234 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 15082 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 12465 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией04:31 • 5052 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 16201 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 40829 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 65064 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 125913 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 203058 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Дания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 130716 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 160857 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 162843 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 152628 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 183120 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times
Шахед-136
Нефть марки Brent

Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло

Киев • УНН

 • 10712 просмотра

В результате российского удара по одному из кораблей ВМС Украины погиб еще один член экипажа. Общее число погибших возросло до двух человек.

Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло

В результате российского удара по одному из кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб еще один член экипажа. Всего известно о двух погибших людях. Об этом журналисту УНН сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Детали

"К сожалению, имеем еще одного погибшего", - сказал Плетенчук.

Контекст

28 августа Плетенчук сообщал, что российские оккупанты поразили один из кораблей ВМС, сначала было известно, что один член экипажа погиб, есть раненые. Также он указывал, что подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжался поиск нескольких военных моряков.

В рф заявили, что речь идет якобы о среднем разведывательном корабле "Симферополь" ВМС Украины.

"Симферополь" - украинский средний разведывательный корабль. Построен в корпусе траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса разведывательного оборудования ЗЗРК является станция радиотехнической разведки "Мельхиор" производства ГП НИИ "Квант-радиолокация".

Анна Мурашко

Война в Украине
Военно-морские силы Украины
Вооруженные силы Украины