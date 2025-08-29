Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло

В результате российского удара по одному из кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб еще один член экипажа. Всего известно о двух погибших людях. Об этом журналисту УНН сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Детали

"К сожалению, имеем еще одного погибшего", - сказал Плетенчук.

Контекст

28 августа Плетенчук сообщал, что российские оккупанты поразили один из кораблей ВМС, сначала было известно, что один член экипажа погиб, есть раненые. Также он указывал, что подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжался поиск нескольких военных моряков.

В рф заявили, что речь идет якобы о среднем разведывательном корабле "Симферополь" ВМС Украины.

"Симферополь" - украинский средний разведывательный корабль. Построен в корпусе траулера проекта 502ЭМ. Основой комплекса разведывательного оборудования ЗЗРК является станция радиотехнической разведки "Мельхиор" производства ГП НИИ "Квант-радиолокация".