Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла

Київ • УНН

Внаслідок російського удару по одному з кораблів ВМС України загинув ще один член екіпажу. Загальна кількість загиблих зросла до двох осіб.

Через російський удар по одному з кораблів Військово-морських сил Збройних сил України загинув ще один член екіпажу. Загалом відомо про двох загиблих людей. Про це журналісту УНН повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"На жаль, маємо ще одного загиблого", - сказав Плетенчук.

28 серпня Плетенчук повідомляв, що російські окупанти уразили один з кораблів ВМС, спочатку було відомо, що один член екіпажу загинув, є поранені. Також він вказував, що переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжувався пошук кількох військових моряків.

У рф заявили, що йдеться нібито про середній розвідувальний корабель "Сімферополь" ВМС України.

"Сімферополь" - український середній розвідувальний корабель. Побудований у корпусі траулера проекту 502ЕМ. Основою комплексу розвідувального обладнання ЗЗРК є станція радіотехнічної розвідки "Мельхіор" виробництва ДП НДІ "Квант-радіолокація".

Анна Мурашко

