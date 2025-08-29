Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по одному з кораблів ВМС України загинув ще один член екіпажу. Загальна кількість загиблих зросла до двох осіб.
Через російський удар по одному з кораблів Військово-морських сил Збройних сил України загинув ще один член екіпажу. Загалом відомо про двох загиблих людей. Про це журналісту УНН повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Деталі
"На жаль, маємо ще одного загиблого", - сказав Плетенчук.
Контекст
28 серпня Плетенчук повідомляв, що російські окупанти уразили один з кораблів ВМС, спочатку було відомо, що один член екіпажу загинув, є поранені. Також він вказував, що переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжувався пошук кількох військових моряків.
У рф заявили, що йдеться нібито про середній розвідувальний корабель "Сімферополь" ВМС України.
"Сімферополь" - український середній розвідувальний корабель. Побудований у корпусі траулера проекту 502ЕМ. Основою комплексу розвідувального обладнання ЗЗРК є станція радіотехнічної розвідки "Мельхіор" виробництва ДП НДІ "Квант-радіолокація".