Вражеский удар по Харьковщине: уничтожили дом, повредили более 10

Враг ударил по Харьковщине, в результате чего был уничтожен один дом и повреждено более десяти. Об этом сообщает начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

Детали

Сегодня около 15:30 Слатино подверглось вражескому удару КАБом, в результате которого был полностью уничтожен один частный дом, а еще не менее десяти - существенно повреждены. Удар пришелся на район плотной частной застройки.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Мужчина и женщина, которые проживали в разрушенном доме, в момент взрыва находились во дворе и не получили травм.

Кроме этого, в результате удара были повреждены линия электропередачи и газопроводы, что добавило проблем жителям.

Завтра утром жителям поврежденных домов будут предоставлены материалы для предварительного ремонта. На месте происшествия будут работать волонтеры гуманитарных организаций и рабочие Дергачевского гуманитарного центра.

7 человек пострадали в результате авиаудара рф по Дергачам в Харьковской области