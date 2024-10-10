Вражеский удар по Харьковщине: уничтожили дом, повредили более 10
Киев • УНН
В результате атаки КАБом на Слатино полностью разрушен один частный дом и повреждено более десяти. Пострадавших нет, но повреждены линии электропередачи и газопроводы.
Враг ударил по Харьковщине, в результате чего был уничтожен один дом и повреждено более десяти. Об этом сообщает начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.
Детали
Сегодня около 15:30 Слатино подверглось вражескому удару КАБом, в результате которого был полностью уничтожен один частный дом, а еще не менее десяти - существенно повреждены. Удар пришелся на район плотной частной застройки.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Мужчина и женщина, которые проживали в разрушенном доме, в момент взрыва находились во дворе и не получили травм.
Кроме этого, в результате удара были повреждены линия электропередачи и газопроводы, что добавило проблем жителям.
Завтра утром жителям поврежденных домов будут предоставлены материалы для предварительного ремонта. На месте происшествия будут работать волонтеры гуманитарных организаций и рабочие Дергачевского гуманитарного центра.
7 человек пострадали в результате авиаудара рф по Дергачам в Харьковской области2 октября 2024, 07:30 • 14546 просмотров