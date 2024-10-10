Ворожий удар по Харківщині: знищили будинок, пошкодили понад 10
Київ • УНН
Внаслідок атаки КАБом на Слатине повністю зруйновано один приватний будинок і пошкоджено більше десяти. Постраждалих немає, але пошкоджено лінії електропередачі та газогони.
Ворог вдарив по Харківщині, внаслідок чого було знищено один будинок і пошкоджено більше десяти. Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.
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Сьогодні близько 15:30 Слатине зазнало ворожого удару КАБом, внаслідок якого було повністю знищено один приватний будинок, а ще не менше десяти - суттєво пошкоджено. Удар прийшовся на район щільної приватної забудови.
На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав. Чоловік та жінка, які проживали у зруйнованому будинку, в момент вибуху перебували на подвір’ї і не отримали травм.
Окрім цього, внаслідок удару були пошкоджені лінія електропередачі та газогони, що додало проблем мешканцям.
Завтра зранку мешканцям пошкоджених будинків буде надано матеріали для попереднього ремонту. На місці події працюватимуть волонтери гуманітарних організацій та робітники Дергачівського гуманітарного центру.
7 людей постраждали внаслідок авіаудару рф по Дергачах на Харківщині02.10.24, 10:30 • 15294 перегляди