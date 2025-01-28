Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы

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"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
17:46 • 84909 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

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Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
15:36 • 88393 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

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Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
15:13 • 100233 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 115880 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

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Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
28 января, 13:03 • 116573 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
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Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
28 января, 10:33 • 102458 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

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План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
28 января, 07:16 • 108682 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

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АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы

Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы

Киев  •  УНН

 • 1597 просмотра

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В результате ракетного удара террористических войск по Николаеву погибли две женщины-работницы предприятия.

Террористы ударили по Николаеву. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия

- заявил председатель ОВА.

Напомним

Воздушные Силы предупреждали об обнаружении враждебной угрозы в воздушном пространстве области.

В Николаеве прогремел взрыв - мэр28.01.25, 20:05 • 14454 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
nikolaevНиколаев

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