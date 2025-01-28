Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы
Киев • УНН
В результате ракетного удара террористических войск по Николаеву погибли две женщины-работницы предприятия.
Террористы ударили по Николаеву. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия
Напомним
Воздушные Силы предупреждали об обнаружении враждебной угрозы в воздушном пространстве области.
В Николаеве прогремел взрыв - мэр28.01.25, 20:05 • 14454 просмотра